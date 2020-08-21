Регистрировать автомобили в МФЦ разрешили в России
«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы», — сообщил официальный сайт правительства России.
Новый документ упростит процедуру государственной регистрации автомобилей, позволит водителям сэкономить время и расширить спектр услуг МФЦ.
Еще одним послаблением для владельцев машин в России может стать отмена транспортного налога. Представитель фракции «Единая Россия» Андрей Барышев внес в Госдуму соответствующий законопроект.
Документ предполагает компенсировать выпадающие доходы после отмены налога за счет топливных акцизов. Автор законопроекта уверен, что это приведет к справедливому распределению покрытия расходов на содержание и строительство дорог в России.