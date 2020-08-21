Регистрировать автомобили в МФЦ разрешили в России

В России решили облегчить автомобилистам жизнь и разрешили регистрировать машины в МФЦ. Заявления будут принимать сотрудники центров, а полицейские — осматривать авто. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы», — сообщил официальный сайт правительства России.

Новый документ упростит процедуру государственной регистрации автомобилей, позволит водителям сэкономить время и расширить спектр услуг МФЦ.

Еще одним послаблением для владельцев машин в России может стать отмена транспортного налога. Представитель фракции «Единая Россия» Андрей Барышев внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Документ предполагает компенсировать выпадающие доходы после отмены налога за счет топливных акцизов. Автор законопроекта уверен, что это приведет к справедливому распределению покрытия расходов на содержание и строительство дорог в России.