У ВИЧ-положительной пациентки обнаружили несколько мутаций СОVID-19. Новые штаммы могла породить неправильная терапия

ВИЧ-положительная жительница ЮАР девять месяцев болела ковидом и стала носителем 21 мутации вируса. Но благодаря правильному антиретровирусному лечению она выздоровела спустя несколько недель. Специалисты уверены, что при приеме препаратов ВИЧ-инфицированные болеют ковидом так же, как и обычные люди, и риск появления новых штаммов снижается.

У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР нашли в теле 21 мутацию коронавируса. 22-летняя женщина довольно давно заразилась ВИЧ, но получала неправильное лечение. В январе 2021 года у нее обнаружили ковид, а в сентябре ее положили в больницу в Кейптауне, где подтвердили вирус. На протяжении девяти месяцев она была заражена штаммом «бета» и ее организм не мог справиться с инфекцией.

Позднее медики подобрали для женщины схему лечения антиретровирусными препаратами. Ее иммунная система окрепла, и она вылечилась от ковида в течение шести-девяти недель. Ученые предположили, что этот случай описывает появление новых штаммов коронавируса, а эффективная антиретровирусная терапия может помочь справиться с этой проблемой.

Ранее ученые предполагали, что штамм «омикрон» мог образоваться в организме человека с иммунодефицитом, вероятно, страдающим ВИЧ. ЮАР, где был найден штамм, как раз является страной, в которой регистрируют больше всего случаев заболевания. Из 60 миллионов жителей у 8,2 миллиона человек обнаружен вирус.

Причина мутаций

Директор фонда «Спид.Центр» Сергей Абдурахманов объяснил «360», что ВИЧ-инфицированный, который получает нормальную терапию, будет болеть ковидом так же, как и все обычные люди. По словам Абдурахманова, именно недостаточно качественная терапия ведет к мутациям.

«Но если мы говорим о человеке, у которого неправильный прием терапии — он принимает ее неправильно или с перерывами, — то у него возникают мутации вирусов», — рассказал специалист.

Абдурахманов пояснил, что антиретровирусная терапия избавляет организм от нагрузки ВИЧ-инфекции и помогает ему бороться с остальными болезнями. В итоге у тех инфицированных, которые не получают терапию, организм не справляется с вирусными заболеваниями.

Другую версию озвучил инфекционист, ведущий научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин. Он объяснил, что ковид может дольше находиться в теле у людей с иммунодефицитом и мутировать. Но определить исход этой мутации невозможно.

Юрин также рассказал, что некоторые препараты антиретровирусной терапии могут влиять на размножение коронавируса. Однако сложность в том, что во время лечения от ковида они не оказывали желаемого эффекта.

«Если и применять, то в начале терапии. Но если вирус долго размножается, то, может быть, они на него будут действовать», — рассказал Юрин.

Вакцина для ВИЧ-положительных

ВИЧ-инфицированные входят в группу риска по коронавирусу. Сергей Абдурахманов рассказал, что организация летом обращалась к Минздраву и медицинским учреждениям для получения отдельного уведомления о том, что ВИЧ-положительным не запрещено прививаться, а, наоборот, показано.

«Единственный аспект, к которому надо относиться внимательно, — это количество клеток иммунитета. Но даже если их ниже 300 или 250, то прививка не помешает», — добавил Абдурахманов.

Схожее мнение выразил Юрин. По его словам, прививаться ВИЧ-инфицированным не только можно, но и нужно, однако при глубоком иммунодефиците вакцина может не подействовать.