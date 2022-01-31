Африканка с ВИЧ накопила 21 мутацию коронавируса

Женщина из ЮАР с ВИЧ болела ковидом с января по ноябрь. За это время вирус накопил в ее организме 21 мутацию. Об этом говорят результаты исследования Университета Стелленбоса и Университета Квазулу-Натала. С ними ознакомилось агентство Bloomberg.

Изначально 22-летняя женщина заразилась «бета»-штаммом коронавируса. В качестве лечения она начала пить препараты, используемые при ВИЧ, вскоре ее иммунная система укрепилась. В итоге жительница ЮАР победила ковид спустя шесть-девять недель.

«Этот случай, как и другие предыдущие, описывает потенциальный путь появления новых вариантов [коронавируса]», — сказали ученые, подчеркнув, что это пока является гипотезой.

В Южной Африке фиксируют больше всего случаев ВИЧ. По данным издания, из 60 миллионов всего населения у 8,2 миллиона есть вирус иммунодефицита человека.

Известно, что первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в ЮАР. После этого мутация быстро распространилась по всему миру. «Омикрон» считают очень заразным, но с невысокой по сравнению с «дельтой» смертностью.

Британские специалисты заявили, что риск повторного заражения «омикрон»-штаммом более чем в пять раз выше, чем при варианте «дельта».