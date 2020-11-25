В ворота Ведомства федерального канцлера ФРГ в центре Берлина въехал автомобиль. На дверях машины были антиглобалистские лозунги. Один человек пострадал. СМИ связывают атаку на резиденцию Меркель с недовольством немцев ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией.

С одной стороны машины было написано: «Вы чертовы убийцы детей и стариков». С другой — «Остановите политику глобализации». Полиция уже задержала водителя. Им оказася 54-летний мужчина.

Bild пишет, что этот человек уже атаковал ворота Меркель. Шесть лет назад он также пытался протаранить забор. Правда, тогда на его авто были другие надписи: «Пора покончить с убивающими людей изменениями климата» и «Николь, я люблю тебя».

В обоих случаях мужчина скорее медленно припарковался у забора. Так считает представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

Врезался — громко сказано. Он очень медленно, мягко, со скоростью, скажем, в пять километров в час запарковал машину перед забором. Ни на заборе, ни на машине фактически следов нет. В прошлый раз было то же самое Грегори Энгельс представитель Пиратской партии

Собеседник «360» добавил, что, судя по номерам на машине, водитель авто живет довольно далеко, не в Берлине, а на расстоянии порядка 400 километров от него. Также представитель Пиратской партии вспомнил историю из местной газеты. В материале рассказали, как в сентябре 13-летняя девочка умерла в автобусе. При этом на ней была надета маска.

«Сторонники теорий заговора считают, что именно из-за маски девочка и задохнулась, что медицински невозможно, потому что бред. Тем не менее есть мнение, что детей убивают тем, что заставляют носить маски. Наверное к этому относилась надпись на машине въехавшего в ворота», — отметил Энгельс.

«Массовый психоз в связи с коронавирусом»

СМИ связывают сегодняшнее нападение на ворота с новыми правилами и ограничениями, вводимыми из-за пандемии. В этот же день Меркель проводила видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель. Они обсуждали продлние режима локдауна и дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса, пишет DW.

Серьезного политического акта в этом нет. В этом уверен депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Это просто психически неуравновешенный человек который, попав под истерию и массовый психоз в связи с коронавирусом, создающийся в Германии, вот так прореагировал. В больницу надо, лечить. Хотя, думаю, не он один хотел это сделать», — отметил собеседник «360».

По его словам, в Германии очень много недовольных мерами безопасности, введенными в связи с пандемией. Ситуацию спасают немецкие дисциплина, законопослушание и терпение.

Не видел в окружении ни одного человека, который бы сказал: «Все правильно, так надо, иначе мы все умрем». Вальдемар Гердт депутат бундестага

Депутат бундестага считает, что оснований для таких жестких мер нет. COVID-19, по его мнению, — это болезнь, немножко агрессивнее гриппа. Гердт отметиил, что статистика показывает меньшее количество смертей от коронавируса, чем от привычного гриппа.

«При этом ранее никто не останавливал экономику, никто не насиловал детей этими масками, никто не запирал людей в домах, никто не принимал мер, которые сейчас есть. На мой взгляд, мы понесем намного больший ущерб от психических и экономических проблем, которые связаны с этими мерами. Это миллионы людей, которые не смогут приносить домой зарплату, потеряют нажитое, это неисполненные мечты детей», — подчеркнул Гердт.

Энгельс, в свою очередь, считает иначе. По его словам, большинство немцев все же положительно относятся к ограничениям.

«Но у нас свобода слова. Недовольные могут громко заявлять о своем мнении. Может быть, процентов пять недовольно тем, что ограничивают их личную свободу», — добавил собеседник «360».

Ранее в ФРГ прошли акции против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Люди выходили на улицы Лейпцига, Ганновера, Бохума и других городов. В Берлине в митинге участвовали от пяти до 10 тысяч человек. Полиция пыталась убедить собравшихся разойтись из-за несоблюдения социальной дистанции и отсутствия масок, но те отказались. В итоге в ход пошли водометы и слезоточивый газ.