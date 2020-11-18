Полиция Германии разогнала водометами и газом антиковидников. Ограничения довели уже несколько стран Европы

В Берлине от пяти до 10 тысяч человек вышли на акцию против ограничительных мер безопасности и прививок. Полиция пыталась убедить собравшихся разойтись из-за несоблюдения социальной дистанции и отсутствия масок, но те отказались. В итоге в ход пошли водометы и слезоточивый газ. Это не первый подобный митинг в Европе.

В ответ на действия правоохранителей в Германии протестующие начали бросать бутылки и пиротехнику. Полиция оттеснила COVID-отрицателей от Бранденбургских ворот. Некоторых демонстрантов задержали.

После этого правоохранители снова призвали собравшихся разойтись по домам. Когда участники акции вновь отказались это делать, полицейские повторно применили водометы, пишет DW. В итоге, девять стражей порядка пострадали, более 100 человек задержаны.

Среди демонстрантов — большое количество футбольных хулиганов и правых экстремистов, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей. Некоторые митингующие показывают «гитлеровское приветствие». Об этом заявил замглавы профсоюза полиции ФРГ Йорг Радек.

Это не единственная запланированная акция против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Одной из самых массовых должна была стать демонстрация у здания бундестага. На нее зарегистрировались более четырех тысяч человек. В связи с запретом властей место сбора перенесли на площадь перед Бранденбургскими воротами. Однако это не помешало некоторым прийти к заграждениям, установленным у входа в бундестаг. Там же были запланированы еще несколько акций с более низким количеством участников. Правда, в Сети призывали приходить на протесты без предварительной записи и уведомления полиции.

Акции приурочены к заседанию бундестага, где обсуждают поправки в закон о защите от инфекционных заболеваний. Они расширяют полномочия минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии.

Митинги в других странах

Ранее схожие акции прошли по всей Европе. В Лондоне люди вышли на улицы, когда власти объявили о повторном введении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Одновременно у граждан выросло недоверие к правительству. Об этом The New York Times рассказал старший преподаватель психологии в Университете Нортумбрии Дэниел Джолли.

«Когда что-то происходит — вспышка вируса, быстрые политические изменения, смерть знаменитости, террористическое нападение — это порождает теории заговора», — пояснил он.

Подобная ситуация сложилась и во Франции. В центре Парижа собрались хозяева ресторанов, баров и организаторы дискотек. Они были возмущены закрытием заведений в 22:00 по местному времени.

«Мы не понимаем, почему, с точки зрения правительства, люди в метро находятся в большей безопасности, чем в наших ресторанах <…> Также нам непонятно, почему пребывание в ресторане до 21:59 безопасно, а с 22:01 — смертельно?», — заявил Le Figaro представитель объединения рестораторов.

Также из-за ужесточения мер безопасности демонстранты вышли на улицы Мадрида. Там власти решили с 21 сентября ввести особо строгие карантинные ограничения для 850 тысяч жителей бедных районов. Прошел митинг и в Праге. Там участники акции решили, что ужесточение мер нарушает их права и свободы.