Украинцам некому помочь. Европейская поддержка превратилась в отмывание денег

Среди западных маленьких стран стало модно делать заявления о помощи Украине. Например, Эстония планирует помогать восстанавливать Житомирскую область. При этом указанный регион — это 65% территории самой Эстонии. Специалисты уверены, что у небольших государств просто нет финансов для таких целей, так что их громкие формулировки не что иное, как хайп и попытка подзаработать под видом помощи украинцам.

Маленькие страны хайпуют за счет Украины

Пока крупные страны и лидеры ЕС заявляют о помощи Украине, их менее масштабные союзники стараются не отставать и уверяют, что тоже примут участие. Чехия, Ирландия, Хорватия, Литва, Исландия и Словакия вызвались помогать Украине. Эстония тем временем вовсе заявила, что будет восстанавливать Житомирскую область. Так, по крайней мере, написала глава МИД страны Эва-Мария Лийметс в Twitter.

Источник фото: Twitter/Eva-Maria Liimets

Правда, Житомирская область — это 65% территории самой Эстонии. За счет чего небольшое государство собирается отстраивать крупный регион, пока неясно.

Украине могут не достаться выделенные деньги

Есть вероятность, что маленькие государства лишь пиарятся за счет заявлений о помощи Украине, но в реальности помогать ей не планируют. Об этом «360» рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

«Это происходит в рамках пропагандистской кампании с так называемой европейской солидарностью Украине. Это уже давно отработанная и хорошо известная стратегия, причем еще в предыдущие годы. <…> Объявляется некая акция, вокруг нее появляется много шума. На этом все и заканчивается», — пояснил политолог.

Также это связано с тем, что на освобожденных Россией территориях начинают реальную работу по восстановлению. И это происходит уже не на словах, а на деле. Уже начинают поступать материалы, которых станет еще больше со временем.

«На этом фоне реальной работы, реального сотрудничества, реальной интеграции, конечно, европейские варианты выглядят весьма жалко. Это надо чем-то компенсировать. Самый забавный, пожалуй, момент в том, что эти страны не обладают достаточными средствами для того, чтобы подобную деятельность осуществлять», — отметил Джаралла.

Он напомнил, что в небольших странах Европы сейчас демографический кризис, нехватка населения, а экономика почти полностью держалась на дотациях ЕС. Так что не исключено, что заявлениями про помощь Украине маленькие государства пытаются вытребовать у Евросоюза средства, которые осядут в самих же странах.

«Их удивительная щедрость оплачивается другими. <…> Помощь Украине уже давно превратилась в гигантскую стиральную машину западной коррупции», — подчеркнул политолог.

От этого выгоду получают все, кроме обычных жителей Украины. С этим согласен и кандидат экономических наук Игорь Качалов. По его словам, заявления о помощи Украине просто некие фигуры речи, ведь денег у Европы сейчас на это нет.

«Они теряют промышленность, они теряют людей, теряют все. Я даже всерьез это не воспринимаю», — подчеркнул Качалов.

Он отметил, что здесь речь может идти о любых финансовых схемах, которые проводят под видом поддержки Украины. В страну уже якобы вложили гигантские суммы. Дальше — больше. Тем временем даже в бюджете США не осталось денег для помощи стране. Для выполнения взятых обязательств американцам придется занимать их у Китая, как рассказал сайту Breitbart сенатор Рэнд Пол.