Казна опустела. США возьмут у Китая в долг деньги на помощь Украине

В бюджете США не осталось денег для помощи Украине. Для выполнения взятых обязательств придется занимать их у Китая, рассказал сайту Breitbart сенатор Рэнд Пол.

Он заявил, что американские власти поступили опрометчиво, одобрив 40 миллиардов долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, пока американцы борются с инфляцией и нехваткой продовольствия.

«Важно знать, что у нас нет денег для отправки. Мы должны занимать их у Китая, чтобы отправить на Украину», — сказал Рэнд Пол.

Сенатор в числе других 11 республиканцев выступил против этого решения и призвал сначала назначить инспектора, который проверит, как расходуется помощь на самом деле. Этот человек стал бы «ревностным опекуном денег налогоплательщиков» на Украине. Однако его идею не поддержали, посчитав, что проверяющий будет слишком безжалостным.