Неизвестная болезнь поразила сотни индийцев. Причиной могли стать токсины, вирусы и народная медицина

Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии достигло 848 человек. В качестве причины вспышки местные медики называли отравление токсинами, репеллентами от комаров и грязную воду. Но оказалось, что в крови пациентов превышена концентрация никеля и свинца. Такое может произойти, если люди переборщили с аюрведой — индийской народной медициной.

Число заразившихся неизвестной болезнью в южноиндийском штате Андхра-Прадеш достигло 848 человек. В больницу города Элуру были доставлены 516 пациентов, остальные лечатся на дому. Один человек скончался, 332 заболевших уже выписали под наблюдение врачей. Первых заболевших госпитализировали 5 декабря. У них наблюдались головокружения, рвота, головные боли, обмороки, эпилепсия, дрожь и пена изо рта. Накануне больных было чуть больше 300.

«До сих пор мы не сталкивались с таким странным явлением. Как ни странно, большинство из них проявляют признаки выздоровления в течение нескольких часов после приема лекарств для симптоматического лечения. Но все больше и больше пациентов попадают в больницу с теми же симптомами», — пояснял газете The Hindustan Times директор департамента общественного здравоохранения Гита Прасадини.

Есть погибший — 45-летний мужчина по имени Шридхар. По словам Прасадини, его госпитализировали, а потом ему стало лучше — симптомы полностью исчезли. Его выписали, но дома мужчине внезапно стало хуже, его опять привезли в больницу, где он и умер. Медики уже выяснили, что заболевание не заразно — ни у кого из контактировавших с пациентами людей не появились такие же симптомы. И это точно не коронавирус — результаты всех ПЦР-тестов оказались отрицательными.

Причины вспышки

Один из местных депутатов предположил, что причиной недуга стало отравление ядовитыми хлорорганическими пестицидами. В Индии их используют в сельском хозяйстве. Также они входят в состав инсектицида для борьбы с кровососущими насекомыми. Рассматривалась версия, что вспышка произошла из-за употребления грязной воды. Но ее анализ этого не подтвердил.

Анализы заболевших в целом казались хорошими, пока ученые из Всеиндийского института медицинских наук и Национального института питания не изучили их на предмет нейротоксинов. Выяснилось, что у всех заболевших содержание свинца и никеля в крови было повышенным.

«Мы обнаружили в образцах крови никель и свинец. Их присутствие в крови может повлиять на нервную систему. Химические вещества вызовут эпилепсию, рвоту, проблемы с дыханием, временную потерю памяти, головокружение и другие симптомы», — пояснили ученые.

Врачи, лечившие пациентов, добавили что содержание нейротоксинов в крови пострадавших невелико. Поэтому люди быстро выздоравливают. Сейчас ученые выясняют, где содержались металлы — в воде или пище.

Токсин или вирус?

Повышенное содержание никеля и свинца наблюдается у многих жителей Индии, пользующихся аюрведическими и растительными лекарственными препаратами, пояснил «360» врач-токсиколог Алексей Водовозов. Сейчас во всем мире прослеживается загрязнение растительного сырья тяжелыми металлами. В основном ртутью и свинцом, но и другими тоже. Не исключено, что заболевшие отравились именно таким способом.

«Если учесть, что в Индии население гигантское, а территория недостаточно большая. Собирают [растения] все под чистую. Есть очень много исследований, когда показывают, что и препараты загрязнены. А по аюрведическим есть отдельные исследования. Там указано, что очень сильно превышены концентрации всех тяжелых металлов: свинца, никеля, ртути, кадмия в первую очередь», — рассказал токсиколог.

Исключать вирусную природы вспышки нельзя, сообщил «360» врач-инфекционист Илья Акинфиев. Многие из них, как известные, так и нет, вызывают схожие симптомы. Одни поражают только нервную систему человека. Другие с нее начинают, а затем атакуют другие органы и системы.

«Токсическое отравление — это только один из вариантов. Но может быть и вирус. Есть много вирусов, которые поражают нервную систему. И известные [вирусы], и еще больше неизвестных. Вирусную этиологию здесь исключать нельзя», — добавил инфекционист.

Без инфекций

Вероятность того, что причиной болезни стала инфекция, крайне мала, заявил «360» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Такие заболевания обычно сопровождаются лихорадкой и высокой температурой. Но индийские СМИ такие симптомы не описывали.

«Без температуры протекают только ботулизм и холера. Но и тот, и другой диагноз профессионалам поставить несложно. А я думаю, для такой эндемичной болезни как холера там сделано все, чтобы ее исключить», — уверен Вознесенский.

Учитывая массовость заболевания, оно может быть связано с каким-то токсином — в том числе и хлорсодержащими соединениями. А может, это органикосодержащая субстанция или соли тяжелых металлов. Они попадают в организм с воздухом, водой или продуктами питания. И раз в воде ничего вредного не нашли, скорее всего, больные вдохнули токсин вместе с воздухом. Возможно, это были и репелленты от комаров произведенные кустарно или использовавшиеся с нарушением инструкции.