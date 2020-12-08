Число заразившихся неизвестной болезнью в Индии перевалило за 800

Индия сообщила об увеличении числа заболевших неизвестной болезнью в индийском штате Андхра-Прадеш, в городе Элуру. Под медицинским наблюдением теперь находятся 848 человек.

Госпитализированы 516, остальные — на амбулаторном лечении. Жертвой неизвестного заболевания стал один человек. Об этом написал ТАСС.

«К вечеру понедельника в больницу всего было доставлено 476 человек, из которых 332 были выписаны. В то время как 125 пациентов проходят лечение в нашем стационаре, еще 18 попали в больницы в Виджаяваде и Гунтуре», —уточнил Мохана в комментарии газете The Times of India.

Минздрав Индии отправил направил в Элуру из Нью-Дели группу из трех экспертов. Среди них есть и вирусолог. Также своих специалистов туда направили Институт медицинских исследований, Национальный институт питания, а также представительство Всемирной организации здравоохранения в Индии.

Люди стали поступать в больницу Элуру 5 декабря. Они жаловались на головную боль, боль в спине, рвоту. Сначала сообщалась о более 350 заболевших.

Эксперты считают, что причиной вспышки могли стать хлорорганические вещества. Их используют для борьбы с комарами, которые являются разносчиками малярии и лихорадки Денге. У пациентов взяли анализы крови. Врачи ждут результатов. Известно, что ни у одного человека COVID-19 не нашли.