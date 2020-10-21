Вооруженный мужчина 8 часов удерживал заложников в банке Грузии, но его не задержали. Главное

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина захватил почти два десятка заложников в банке Грузии в Зугдиди. Он почти восемь часов удерживал в здании сотрудников и посетителей. Преступник скрылся с места преступления с деньгами и забрал с собой четверых заложников — хотя ранее утверждалось, что его задержали. Подробнее о случившемся — в материале «360».

О захвате банка Грузии в Зугдиди сообщили местные СМИ около 14:30 21 октября. Телеканал «Рустави 2» отметил, что преступников было двое — они потребовали от властей 500 тысяч долларов. По данным телекомпании «Маестро», им также нужна была встреча с высокопоставленным чиновником, имя которого в СМИ не сообщили.

Грузинский Первый канал сообщил, что изначально в заложниках оказались 30 человек — в их числе как сотрудники, так и посетители банка. Однако вскоре после захвата пожилым людям разрешили покинуть здание. По данным «Рустави 2», перед этим преступники несколько раз выстрелили.

«В филиале банка Грузии, где проходит спецоперация, находятся два преступника, они несколько раз выстрелили. Как известно, они заставили заложников сесть на колени, после чего пожилым дали возможность покинуть здание», — сообщил телеканал.

Местные СМИ отметили, что нескольким людям удалось сбежать из здания вскоре после захвата. Они покинули банк через крышу, спустившись на землю по пожарной лестнице.

Журналисты также сообщили, что один из заложников успел нажать кнопку SOS. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители и спецслужбы оцепили здание и начали спецоперацию. МВД Грузии попросило местные СМИ не транслировать ее кадры, чтобы все прошло мирно.

«Для мирного проведения полицейского мероприятия критически важно, чтобы на прилегающей территории были максимально соблюдены меры безопасности. МВД призывает представителей СМИ учитывать нормы безопасности и не передавать в прямом эфире кадры спецоперации», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гархия заявил, что видеотрансляция спецоперации по освобождению заложников в прямом эфире просто недопустима.

«Когда ведется живая спецоперация, говорить об этом в прямом эфире и показывать это в прямом эфире — неправильно», — заявил он. Его слова процитировал Sputnik Грузия.

В МВД отметили, что сигнал о захвате заложников поступил в 14:21 по местному времени (13:21 по Москве). Ведомство возбудило уголовные дела сразу по трем статьям — «Захват заложников», «Разбой» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия» УК Грузии.

«На весах — наша жизнь»

Один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава предложил преступнику себя в качестве заложника — в замен на тех, кто находится в здании.

«По моей информации, осталось три заложника. В полиции знают, что я готов заменить тех людей. Если меня слышат, то пусть возьмут кандидата в депутаты парламента», — заявил он.

Однако вскоре выяснилось, что мужчина, который захватил банк, действовал в одиночку, а заложников в банке намного больше. Об этом рассказал один из них — он вышел на связь с телекомпанией «Мтавари». Заложник отметил, что в комнате с преступником находятся 19 человек.

«Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках. <…> Требование — 500 тысяч долларов. <…> Первое и самое главное требование — это выведение спецназа с прилегающей территории", — процитировало его слова РИА «Новости».

Заложник подчеркнул, что преступник дает на выполнение своих требований два часа. Он добавил, что никто из представителей власти на связь с захватчиком не выходил. Если они не выполнят все требования в установленное время, захватчик пообещал начать убивать заложников. В правящей партии «Грузинская мечта» это преступление назвали терактом.

Через некоторое время на ТВ Пирвели снова позвонил заложник. Он отметил, что захватчик не получил ответ на свои требования, а время подходит к концу.

«Время истекло, на весах — наша жизнь. В любой момент одного из нас могут убить. Дайте деньги этому человеку. Не время сейчас для политических разборок», — сказал он.

Переговоры с преступником

Несмотря на угрозу, после того, как назначенное время истекло, преступник освободил еще нескольких заложников. По предварительным данным, он продолжил удерживать 15 человек.

Вечером в МВД Грузии подтвердили, что ведут переговоры с преступником.

«Переговоры продолжаются. Министерство внутренних дел и все ведомства делают все для того, чтобы заложников вернуть безопасно их семьям. О деталях переговоров я не говорю осознано», — сказал замглавы МВД Владимир Борцвадзе.

Правоохранители выполнили одно из требований мужчины — они отозвали с территории вокруг захваченного банка всю бронетехнику, которую ввели туда ранее. Оттуда ушли и все сотрудники спецназа. Кроме того, на улице погасили все фонари.

Освобождение заложников

Около 22:00 по местному времени ТВ Пирвели сообщило, что всех заложников освободили. При этом официального подтверждения этой информации не поступало. Телеканал «Имеди» добавил, что правоохранители смогли задержать преступника.

Однако в некоторых СМИ появилась иная версия — они сообщили, что захватчику дали деньги и возможность покинуть банк — он сел в машину и скрылся. При этом вместе ним были несколько человек — по данным изданий, он отпустил не всех заложников.

Позже эта версия подтвердилось. Оказалось, что преступника еще не задержали — он скрылся из банка вместе с четырьмя людьми. Троих из них он использовал как живой щит — мужчины шли перед ним со связанными за спиной руками. Еще один мужчина не был связан: он шел за преступником и нес в руках небольшую сумку.

Сам захватчик при этом шел с поднятой вверх рукой — в ней он держал гранату. Видео этого момента опубликовали грузинские телеканалы.

Одновременно с этим полиция вывела из здания остальных заложников. Один из них опубликовал пост в своем Facebook — именно он выходил на связь со СМИ с позволения захватчика.

«Всех освободили, кроме трех человек. Представитель полиции принес деньги, и вместе с захватчиком они покинут здание через несколько минут. Огромное спасибо всем за поддержку. Меня скорее всего переведут на допрос», — написал он.

СМИ предположили, что остальные три заложника, которые уехали вместе с преступником, были сотрудниками полиции, которые добровольно заменили гражданских. Журналисты сообщили, что узнали одного из них — замначальника краевой полиции.

Где сейчас находится преступник неизвестно. Предположительно, он попытается скрыться на территории Абхазии, чтобы не отвечать перед грузинским законом. Однако официальной информации пока нет, МВД еще не сделало заявление.