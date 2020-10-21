Бронетехнику и спецназ отозвали от банка Грузии по требованию захватчика

Правоохранители отозвали бронетехнику с территории, которая прилегает к захваченному банку Грузии в Зугдиди. Это было одним из требований захватчика. Сейчас там проходит спецоперация, в здании до сих пор находятся заложники.

Об этом сообщила телекомпания «Пирвели» с места событий.

«Бронетехника покинула прилегающую к банку территорию. Также погашено уличное освещение. Спецоперация продолжается», — процитировало слова журналистов РИА «Новости».

В телекомпании уточнили, что выезд бронетехники и спецназовцев с территории был одним из условий, которые выдвинул захватчик. Ранее преступник потребовал 500 тысяч долларов и гарантию безопасного ухода.

Вооруженный мужчина ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди днем 21 октября. Он захватил в заложники практически всех, кто находился там в тот момент. По данным местных СМИ, несколько человек смогли сбежать из банка самостоятельно. «Газета.ru» отметила, что еще некоторых позже отпустил сам захватчик — в их числе пожилые люди и беременная женщина. По данным одного из заложников, в здании вместе с преступником находятся 19 человек.

МВД Грузии обратилось к представителям СМИ с просьбой не транслировать кадры спецоперации, которая идет уже несколько часов. Ранее один из заложников передал правоохранителям, что преступник «вооружен до зубов». Он заявил, что захватчик держит в руках гранату, которая взорвется, если он ее выпустит.