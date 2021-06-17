Водителей с иностранными правами отключат от сети такси в Москве

В Москве потребовали у агрегаторов такси перестать подключать к системе водителей с иностранными правами и без опыта вождения. Если транспортные компании нарушения не устранят, то Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) обратится в прокуратуру.

«Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру», — сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

С начала года инспекторы МАДИ выявили более 1,7 тысячи случаев, когда иностранцы без опыта вождения получали заказы от крупных сервисов. По информации ведомства, транспортные компании, подключая водителей без российских прав, нарушают законодательство.

«Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом», — добавили в ведомстве.

По закону в России работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. Также работать могут жители стран, где русский язык используется в качестве официального.