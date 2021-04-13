Застреливший вора в законе Альберта Рыжего мужчина до сих пор не пойман. С места преступления в Москве он скрылся на городском маршрутном автобусе, сообщил источник ТАСС.

12 апреля в СУ СК России по Москве сообщили, что в фитнес-центре на северо-западе Москвы неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Следователи завели дело по уголовным статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Оказалось, что погиб Али Гейдаров, известный в криминальных кругах как Альберт Рыжий.

В прошлом году Гейдаров освободился из колонии по УДО. Он отбывал наказание за грабеж. СМИ сообщили, что убитый пережил как минимум три покушения.

Момент убийства попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что Гейдаров за несколько минут до смерти занимался на беговой дорожке. Киллер подошел ему со спины, открыл огонь, а потом взял рюкзак и быстро вышел из тренажерного зала. Убитый занимался в этом клубе под именем Геннадий Петров. По предварительным данным, убийца также ходил туда.