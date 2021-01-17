НАТО ищет и не может найти. Почему вакансия представителя альянса в России свободна уже 6 лет

НАТО вновь открыло вакансию директора своего информационного бюро в России. Кандидатов, несмотря зарплату в восемь тысяч евро, безуспешно ищут с 2015 года. Что это за должность, и почему не находится желающих возглавить бюро — в материале «360».

Вакансия

На сайте НАТО и на LinkedIn появилось объявление о приеме на работу директора информбюро НАТО в России. Это представитель организации в стране — аналог посла в отношениях между государствами.

Успешному кандидату предлагается контракт на три года с возможностью продления. Месячная зарплата составит 7965 евро (707 тысяч рублей по действующему курсу).

От кандидата требуется образование в сфере политических или социальных наук, международных отношений, журналистики, связей с общественностью и подобных дисциплин.

Он или она должны по меньшей мере пять лет проработать по профессии. Иметь опыт руководства, владеть русским, английским и французским языками.

«Отлично разбираться в международных делах, в частности, в политике безопасности и обороны, и обладать глубокими знаниями в области политики и деятельности НАТО», — сказано в описании.

Также от кандидата требуется «иметь опыт работы с гражданами России на высшем уровне» и быть готовым к частым командировкам по стране.

Роберт Пшель. Источник фото: Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»

Кроме того, кандидаты, имеющие более одного гражданства, должны перечислить каждое из них в анкете. «Характер должности может лишить обладателей гражданства ряда стран права на назначение», — подчеркивают в НАТО.

Какое именно гражданство не подойдет, в альянсе не уточняют. Возможно, там ищут кандидатов из стран НАТО.

Ранее этот пост занимал поляк Роберт Пшель. С 2015 года должность вакантна, Североатлантический альянс периодически публикует объявление о работе, каждый год добавляя к окладу по 100-150 евро.

Информбюро НАТО в Москве

Информационное бюро НАТО в Москве, как указано на его сайте, распространяет в России информацию о работе альянса и разъясняет «широкой российской общественности» суть отношений между НАТО и Россией.

Роберт Пшель возглавлял организацию до лета 2015 года, когда у него закончился контракт. После этого он стал исполняющим обязанности директора этой структуры. Бывший польский дипломат координирует ее работу из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Например, в 2019 году бюро, как писал «Коммерсант», отправляло журналистов и экспертов на ознакомительные поездки в штаб-квартиру НАТО.

До 2001 года информбюро НАТО в Москве называлось бюро по контактам. В 1999 году, после начала военной операции альянса на Балканах, руководитель организации, французский дипломат Алексис Шахтахтинский был выдворен из России. Бюро закрыли на два года.

Ситуация с высылкой повторилась в 2009 году — из страны выдворили директора бюро, атташе посольства Канады Изабель Франсуа и ее заместителя Марка Опгенорта. Это стало ответом на высылку из Брюсселя двух сотрудников российского представительства при НАТО, обвиненных в шпионаже. Бюро в тот раз не закрыли. Спустя полтора года, в конце 2010-го, его возглавил Пшель.

Мнение эксперта

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что сложности с назначением нового представителя НАТО в России связаны с техническими или политическими сложностями внутри самого НАТО.

«Что касается кандидатуры, к которой предъявляют такие высокие требования, — скорее всего, речь идет о каких-то технических или политических сложностях. Я не думаю, что нет достойных кандидатов, которые бы могли исполнять эти функции в России», — сказал эксперт.

Кошкин добавил, что причиной может быть и ухудшение отношений с Москвой, отсутствие любого «конструктивного и позитивного взаимодействия структур НАТО с Россией».

Эксперт исключил возможность того, что нет желающих занять должность, или что она не престижна. Он отметил, что администрация избранного президента США Джо Байдена «подбирает людей, которые имеют опыт работы в России, и они занимают высокие посты». Речь идет о будущем директоре ЦРУ Уильяме Бернсе.

«Работа в России котируется весьма и весьма высоко как опыт работы с потенциальным оппонентом», — заявил собеседник.