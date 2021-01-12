«Русский» дипломат станет во главе ЦРУ. Что стоит за возможным назначением Уильяма Бернса

Новым главой ЦРУ может стать Уильям Бернс — бывший посол США в России, которого выдвинул избранный президент Джо Байден. Бернс будет первым дипломатом во главе американской спецслужбы. О том, как работа в России могла повлиять на его назначение, — в материале «360».

Кто такой Уильям Бернс

По словам Байдена, Бернс — легендарный дипломат, который «решал сложные вопросы честно, порядочно и умело». «Именно так он и будет действовать во главе ЦРУ», — отметил избранный глава государства.

За 30-летнюю дипломатическую карьеру Бернс успел поработать послом США в Иордании (1998-2001) и в России (2005-2008), заместителем и первым заместителем госсекретаря (2008-2014). Он знает русский и арабский языки.

Виталий Белоусов / РИА «Новости»

Бернс — второй в истории США карьерный дипломат, которому удалось дослужиться до заместителя госсекретаря. Обычно туда попадают политические назначенцы.

Бывший посол участвовал во множестве ближневосточных переговоров. В 2013 году журнал The Atlantic называл его «секретным дипломатическим оружием США». В своих мемуарах, вышедших в 2019 году, дипломат рассказал, что был тайным посредником во время предварительных консультаций с Ираном. В 2015 году это привело к заключению ядерной сделки, из которой администрация Дональда Трампа позднее вышла.

Кто еще мог стать директором ЦРУ

Среди возможных назначенцев называли давнего аналитика спецслужбы Майкла Морелла, отметила «Би-би-си». В 2010–2013 годах он был замдиректора ЦРУ. Морелл популярен среди ветеранов ведомства.

Среди тех, кто настаивал на назначении человека извне, был бывший аналитик спецслужбы Мэлвин Гудман. Еще в декабре 2020 года он приводил доводы в пользу Бернса. По словам эксперта, назначение выходца из Госдепартамента «помогло бы укрепить моральный дух и профессионализм агентства», поскольку бывшие сотрудники спецслужбы часто слишком политизированы.

Кроме того, Бернс работал как при президентах-демократах, так и республиканцах. И выстраивал отношения со странами, которые представляют для ЦРУ интерес. Это относится, в частности, и к России. Так что в конечном счете доводы в его пользу перевесили.

ЦРУ, ФБР и другие

Директор Центрального разведывательного управления США назначается президентом, по рекомендации директора национальной разведки. Затем кандидатуру должен утвердить Сенат.

У Демократической партии, выдвинувшей Байдена, после недавних довыборов в Сенат будет 50 голосов из 100. Вице-президент Камала Харрис после вступления в должность обеспечит демократам решающее преимущество в один голос. Поэтому трудностей с прохождением Бернса возникнуть не должно.

Джина Хаспел. Источник фото: ЦРУ

С мая 2018 года директором ЦРУ является Джина Хаспел, служащая в ведомстве с 1985 года. При этом ее непосредственный начальник — поддерживающий Трампа политик-республиканец Джон Ли Рэтклифф. Он является директором национальной разведки — обширного разведсообщества Соединенных Штатов, включающего 17 основных спецслужб.

Помимо ЦРУ в сообщество входят бюро разведки и исследований при Госдепартаменте, управление финансовой разведки при Минфине, ряд разведуправлений Минобороны, включая АНБ, управление разведки и контрразведки при Минэнерго, ФБР и другие ведомства. Все это обширное хозяйство было учреждено еще Рональдом Рейганом в начале 1980-х. У каждого ведомства есть свой руководитель, директор ЦРУ курирует гражданские разведывательные службы и часть военных разведчиков.

Tia Dufour / пресс-служба Белого дома

Джон Ли Рэтклифф был утвержден на посту главного разведчика со второго раза. Сначала в Сенате не было необходимой поддержки среди республиканцев, а демократы высказывались резко против, поскольку политик поддерживал Трампа во время дебатов по импичменту. В мае 2020 года республиканское большинство Сената все-таки одобрило назначение.

Предшественником Рэтклиффа также был политик — сенатор от Индианы Дэн Коутс, кандидатуру которого также вносил Трамп. До него разведсообществом руководил назначенец Барака Обамы военный разведчик Джеймс Клеппер.

Что думают в России

Желание назначить дипломата главой ЦРУ совсем не обязательно связано с Россией, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«В США, в отличие от нас, назначают не профессионалов, а политиков. Вероятно, [у Бернса] были какие-то связи, кто-то его пролоббировал», — сказал РИА «Новости» Джабаров.

Он напомнил, что в США главы ведомств меняются вместе с администрацией Белого дома.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также не увидел «русского следа» в номинировании Бернса.

«Что касается Бернса и перспектив поиска „русского следа“ — не буду экстраполировать, как говорится, поживем, увидим», — заявил он агентству.

10 января Байден представил кандидатов на руководящие должности в своей администрации. Впервые среди руководителей будет равное число мужчин и женщин. Большинство назначенцев не будут белыми.

Джо Байден вступит в должность в следующую среду, 20 января.