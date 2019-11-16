Настоящий человек и яркая личность. Каким был политик Никита Исаев?

Директору Института актуальной экономики Никите Исаеву было всего 41 год, когда его сердце не выдержало и остановилось. Перспективный политик, любитель споров и неординарный человек — именно так запомнился всем Исаев. Все о том, каким он был и чем занимался — в материале «360».

Никита Исаев вел активную общественно-политическую жизнь и никогда не жаловался на здоровье. Он ездил в регионы, посещал телевизионные программы и давал множество интервью. Очередной визит в Тамбов не предвещал никакой беды: политик сделал все запланированные дела и 15 ноября сел на обратный поезд.

«Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня», — написал Исаев в Facebook.

Источник фото: facebook.com/nikita.isaev

Этот пост стал для него последним. В ночь на 16 ноября Исаев почувствовал себя плохо и на ближайшей станции его уже ждала бригада скорой помощи. Врачи не успели его спасти и мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердца.

Позже эту информацию «360» подтвердил PR-директор политика Александр Макаренко. Он сообщил, что на официальных страницах в соцсетях появится вся информация о дате и времени похорон.

«Он был настоящий»

Многим Никита Исаев запомнился по участию в таких политических ток-шоу, как «60 минут», «Место встречи» и другим. Он не раз вызывал в студиях бурные дискуссии резкими заявлениями и мнением, которое не всегда сходилось с другими. Экономист также часто появлялся в эфире Первого канала. Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин поделился с «360» воспоминаниями.

Известный журналист начал с того, что про любого человека, когда он умирает независимо от возраста, русские люди говорят — «упокой, Господи, душу его».

«И в случае с Никитой это как нельзя более применимо, потому что он действительно часто к нам приходил, мы много спорили и не во всем соглашались, но он был человек неравнодушный. Человек, которому не все равно. Человек, который воспринимал все через душу, через сердце, совесть. Видимо, вот, не хватило. Не хватило сил», — рассказал Шейнин.

Он добавил, что политик был «настоящий» и именно поэтому воспринимал все вещи именно так.

«Поэтому, собственно, „упокой, Господь, душу“ — это как раз тот самый случай», — отметил ведущий.

Неординарная личность

Исаев действительно всегда отстаивал свою точку зрения, из-за чего разворачивались горячие споры. Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов рассказал «360», как впервые встретился с директором Института актуальной экономики.

«Мы познакомились когда-то в эфире радио „Комсомольская правда“, поспорили, подружились и с тех пор встречались время от времени. Он приглашал меня к себе на эфиры. В общем не во всем соглашались, хотя в основном сходились», — вспомнил политолог.

Он подчеркнул, что был с Исаевым в хороших отношениях, поэтому произошедшее «очень печально».

«Безусловно это большая утрата для российской политики, потому что Никита был одним из самых ярких, неординарных и молодых лиц, которых ей так сильно не хватает. И в этом смысле проиграли мы все», — заключил Галлямов.

Независимый политик

Участие в популярных шоу — далеко не все, чем занимался Исаев. «360» пообщался с политологом, экономистом и ведущим дискуссионного клуба «Достоевский» Алексеем Живовым, который отметил заслуги мужчины перед обществом.

Умер Директор Института актуальной экономики Никита Исаев Подробнее

«Для меня, конечно, смерть Никиты Исаева шокирующая по разным причинам: личным и, так сказать, общественным, публичным. Я практически его ровесник, он всего на пять лет моложе. Когда люди умирают в 41 год, по сути не успев себя толком реализовать — это просто чудовищно», — заявил Живов.

Он добавил, что сейчас в публичном пространстве совсем не много независимых политиков, которые занимаются общественной деятельностью. Исаев же работал над проблемами регионов и помогал людям.

«Уход Никиты Исаева — большая потеря для политической жизни. Я еще раз повторю, что буквально по пальцам рук можно пересчитать людей, у которых были политические перспективы в будущем стать большими федеральными политиками. На такую большую страну у нас их совсем немного и Никита был одним из них», — подчеркнул политолог.

По словам Живова, произошедшее стало «ряннней, бесмысленной» смертью человека, который мог еще многое привнести в жизнь страны.

Немного из биографии

Никита Исаев родился 12 ноября 1978 года в Москве. Он закончил школу с углубленным изучением юриспруденции и поступил в юридический университет имени Кутафина. Во время учебы Исаев организовал учебный центр «Финансовый дом» и начал активно участвовать в общественной жизни.

В 2015 году он основал научно-исследовательскую организацию «Институт актуальной экономики», которая была создана на базе учебного центра и «Молодежной школы бизнеса». Также Исаев — глава своего общественно-политического движения «Новая Россия». Кроме личных проектов на счету политика и государственная служба. В 2010 году он стал Директором Департамента спецпрограмм и проектов территориального развития Минрегионразвития. Исаев стал автором госпрограммы по развитию Северного Кавказа, чтобы превратить регион в точку притяжения туристов.