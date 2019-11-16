Умер Директор Института актуальной экономики Никита Исаев

Умер Никита Исаев — политик, директор Института актуальной экономики. Эту информацию «360» подтвердил его PR-директор Александр Макаренко.

«Так точно. Время и место похорон будут в официальных соцсетях», — рассказал он.

На странице Исаева в Facebook последняя запись датирована 15 ноября. «Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву», — написал он.

Исаев умер в ночь на 16 ноября. Политик скончался в поезде, на котором возвращался из командировки в Тамбове. Ему был 41 год.

Никита Исаев родился 12 ноября 1978 года в Москве. Окончил МГЮА имени О.Е. Кутафина, получил степень кандидата юридических наук. Известность получил, когда работал генеральным продюсером телепроекта «Футбольная академия».

Сначала Исаев вел бизнес, потом перешел в политику. На государственной службе в основном решал вопросы восстановления инфраструктуры тех, кто пострадал в войне Южной Осетии и Абхазии. Он также занимался программой развития Северного Кавказа, подразумевающей превращение региона в особую туристическую и рекреационную зону.

С декабря 2015 года Исаев занимал пост председателя президиума политического совета партии «Родина» и государственного советника России. В последние годы жизни был директором научно-исследовательской организации «Институт Актуальной экономики».