В пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти сатирика Михаила Жванецкого. Он вел юмористические программы, писал книги и шутки для театральных постановок. К 86 годам он оставил россиянам колоссальное юмористическое наследие.

Инженер-шутник

Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Отец служил медиком на флоте. Жванецкий и его мать в годы войны были эвакуированы и вернулись в Одессу только в 1944 году. О своем детстве сам сатирик говорил так:

«Что-то очень солнечное, пляжное… Пока не грохнула война. Дальше — поезд, Средняя Азия, школа, Победа, возвращение в Одессу».

Он окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности инженера-механика подъемно-транспортного оборудования портов, но именно тогда и начал свою сценическую карьеру. Жванецкий основал студенческий театр миниатюр «Парнас-2».

«Восемь лет погрузки-выгрузки, разъездов на автопогрузчике, сидения в пароходе, в трюме, в угле, когда видны только глаза и зубы. Там я мужал», — так позже рассказывал о своей первой работе Жванецкий.

Взлет с Райкиным

В 1963 году Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным. И через семь лет вышла программа «Светофор», которая сделала сатирика известным. Там впервые Райкин исполнил легендарную миниатюру «Авас», написанную Жванецким.

— Как ваша фамилия?

— Горидзе.

— А зовут вас как?

— Авас.

— Меня Николай Степанович, а вас?

— Авас.

Примерно тогда же была написана миниатюра «Век техники».

«Разница между умным и мудрым: умный с большим умом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает», — говорил Жванецкий от лица своего персонажа.

За время работы в театре с Райкиным Жванецкий написал более 300 миниатюр и монологов. В 1970 году вместе Романом Карцевым и Виктором Ильченко он основал Театр миниатюр в Одессе. А с 80-х годов Жванецкий начал писать книги, многие цитаты из которых стали крылатыми выражениями.

Все-таки как меняется наша жизнь: раньше все время чего-то хотелось, теперь все время чего-то не хочется Михаил Жванецкий.

«Если вам говорят, что вы многогранная личность — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно».

«Может быть, вы не знаете, но в Одессе быстро поднятое не считается упавшим».

«Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно».

Дежурный по стране

С 2002 года Жванецкий снимался в передаче на телеканале «Россия 1» «Дежурный по стране». В ней он отвечал на вопросы телезрителей. Программа выходила до 2019 года, и за это время он ответил примерно на полторы тысячи вопросов. Сам Жванецкий говорил, что ни разу программу по телевизору не смотрел.

— Женщины любят мужчин за тело или за мозги?

— Подловил. Очень точный, очень точный вопрос. Конечно, все-таки за мозги. Они же не дуры. Мозгами можно торговать до глубокой старости. Женщины — люди практичные.

Главными темами шуток Жванецкого были женщины, США, политика и, конечно, он сам.

«Почему мне так часто кажется, что они ошиблись. Они выдали паспорт не тому человеку. Просто не может быть… Сорок лет — и зовут Миша… И внешность — это все не мое. Должен быть где-то такой человек, которому это все предназначалось. Мне сейчас, по моим расчетам, что-то около 28».

Жванецкого приводили в пример, когда говорили о независимости и разных мнениях на телевидении. Действительно, некоторые его диалоги были довольно критичными к России. Вот, например, «Перекличка по стране».

— Норильск!

— Да!

— Ефремов, призывался в Ираке, 75 год?

— О, умер давно, еще в 76-м!

— А дети, семья?

— Разбежались.

Причина смерти Жванецкого точно не известна. Представители артиста сказали, что он скончался из-за болезни. Ровно месяц назад, 7 октября, Жванецкий заявил, что решил уйти со сцены.