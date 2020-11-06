Директор подтвердил смерть Жванецкого

Директор Михаила Жванецкого подтвердил «360» информацию, что сатирик умер. Это случилось сегодня, 6 ноября. Подробностей пока нет.

«Да, умер. Да, сегодня», — заявил Олег Сташкевич. Директор сатирика не стал раскрывать подробную информацию о причинах смерти.

Регина Дубовицкая в разговоре с «360" назвала смерть сатирика тяжелой утратой. «Что говорить — эпоха ушла. Это надо просто пережить», — заявила телеведущая.

В начале октября сатирик заявил, что решил оставить сцену. Сташкевич тогда говорил, что артист считает, что нужно мужество, чтобы уйти вовремя и не тянуть. Тогда Жванецкий заявил, что хочет «стареть дома», а потому также закрыл свою передачу. Артисту было 86 лет.