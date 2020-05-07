Коронавирусных комаров не существует. Что насчет мух и клещей?

Распространение коронавирусной инфекции заставило людей задуматься над тем, могут ли кровососущие насекомые переносить COVID-19 по аналогии с блохами и вшами, которые вместе с покусанными ими крысами сыграли огромную роль в эпидемиях чумы, в Средние века выкосивших половину Европы.

За разъяснениями «360» обратилась к доктору медицинских наук, профессору вирусологии Анатолию Альтштейну. Он заявил, что комары распространять коронавирусную инфекцию не способны.

«От комаров вы, конечно, не заразитесь, вирус комарами не переносится. Он кусает человека, всасывает инфицированную кровь, затем кусает другого человека, но его не заразит. Вирус должен попасть в желудок, а затем в слюнные железы. Но в них коронавирус не может содержаться. Он для такого переноса не предназначен. Механический перенос крайне маловероятен», — успокоил эксперт.

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Что касается мух, то они вполне способны переносить COVID-19, и в этом смысле определенно опасны и вредны.

«На своих лапках они могут переносить все, что угодно, они распространяют грязь. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда мухи способны его перенести. Например, на продукты питания. Тут необходимо соблюдение гигиены. Когда их станет много, они смогут участвовать в распространении коронавирусной инфекции», — признал вирусолог.

В эфире радио «Комсомольская правда» энтомолог Константин Китаев заявил, что пока наука не располагает данными о том, что какие-либо насекомые могут передавать коронавирусы. Семейство вирусов в принципе их не поражает, и с ними не передается.

Китаев пояснил, что комары способны переносить некоторые болезни, малярию или лихорадку. Но они поражают и само насекомое.

«То же самое энцефалитный клещ. Все знают, что клещи иксодовые переносят вирусный энцефалит. Он размножается в самих клещах. Они так же являются его основным хозяином и сами, получается, болеют этим вирусом. И могут передавать через свой укус человеку», — уточнил энтомолог.

Попавший же в пищеварительную систему комара коронавирус переваривается, и при укусе следующего человека ему не передается.

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Китаев подчеркнул, что даже если произойдет мутация коронавируса, и он внезапно начнет поражать насекомых, заразиться им человеку будет довольно трудно.

«Вирус приобретает какие-то свойства, позволяющие поражать насекомых, при этом теряет свойства, позволяющие поражать людей. Вероятность, что сможет передаваться и к насекомым, к комарам и обратно, она очень мала», — резюмировал эксперт.

Официально от ВОЗ

Такой же позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она официально объявила, что COVID-19 через укусы комаров не передается.

На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены ВОЗ

Эксперты ВОЗ уточнили, что новая коронавирусная инфекция является респираторным заболеванием, и передается воздушно-капельным путем.

По последним данным, в Москве 6 мая скончались еще 39 пациентов, зараженных COVID-19. Общее число жертв в столице выросло до 905 человек.