В Москве скончались еще 39 пациентов, зараженные коронавирусом. Всего в столице умерли 905 человек, сообщил оперштаб.

Всего в России за сутки выявили 10 559 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 1462 человека. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, около четырех тысяч пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

Утром, 6 мая в Москве были выявлены 5858 новых случаев заражения, в Подмосковье — 829.

Коронавирус нашли у главы Минкульта Ольги Любимовой. Министр работает из дома, проводит видеоконференции. Чувствует себя хорошо, поэтому ее не госпитализировали.