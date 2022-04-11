Вызывающий наркотическое опьянение препарат нашли на украинских позициях военные из ЛНР

Украинские военные бросают свои позиции, оставляя там не только вооружение и документы, но и медицинские препараты. Некоторые из них при больших дозировках могут вызывать состояние наркотического опьянения, заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Кстати, очень много наркоты… Есть данные, что тут чуть ли не мешками находят, так называемые, «боевые наркотики», — процитировало его РИА «Новости».

По словам Мирошника, военные ЛНР становились свидетелями случаев, когда украинские силовики вели боевые действия в неадекватном состоянии. В частности, такое происходило в боях за Попасную.

По данным советника главы ЛНР, на позициях ВСУ находят большое количество различных препаратов, в том числе «Налбук». Он используется, чтобы снимать болевой синдром. Однако при употреблении в больших дозах или при постоянном применении человек может впадать в эйфорию. У него возникает состояние наркотического опьянения.