Наполеоновский ампир в современной Москве. Кто ходит на балы, и сколько стоит окунуться в XIX век?

Очарование сильной личности, обаяние гения или дух героической эпохи способны оказывать влияние не только на современников. Они завораживают людей, которые живут через десятки и сотни лет после событий, оказавших влияние на мировую историю.

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Возможность почувствовать себя крестоносцем Фридриха II, прекрасной дамой рыцаря короля Артура, оруженосцем Ричарда Львиное сердце или духовником Изабеллы Кастильской привлекает многих современных россиян. Они называют себя реконструкторами, и считают важным восстановление любимой эпохи до мелочей. В этом смысле им, конечно, сложнее, чем хоббитам, гномам и прочим эльфам ролевых кампаний, костюмы которых дают место простору фантазии.

Бережное отношение к истории и нюансам эпохи отличает всех реконструкторов. Их субкультура сложна для понимания равнодушных к истории людей, но познакомившись с ней однажды, уже никогда не будешь относиться свысока. Слишком много труда, сил и любви вложено в сражения, ролевые сценки и, конечно, балы.

В связи с недавними печальными событиями, связанными с членом Российского военно-исторического общества, внимание общество сейчас приковано к балам и реконструкциям, связанным с эпохой Наполеона Бонапарта. Разумеется, в Сети циркулирует нехитрая мысль, что, наигравшись в императора, поклонники его эпохи массово следуют в ближайший бедлам, где с треуголкой на голове выдают себя за реинкарнацию Его Императорского величества. Это в лучшем случае, а в худшем — их ловят на Мойке с ужасной ношей в рюкзаке.

Максимальная точность

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Однако, как рассказала «360» реконструктор исторического общества «Северный вокзал» Элеонора, балам бонапартистов предшествует скрупулезная работа с историческими источниками. Костюмы шьются по выкройкам того времени, разучиваются танцы, модные в той эпохе, прорабатывается сценарий действа, основанный на реальных событиях.

«Это люди, которые изучают историю и хотят ее оживить. Все из нас понимают, что на 100% мы никогда не попадем, потому что люди другие, но мы стараемся хотя бы немного изобразить. Представляем не в комичном виде, а максимально точно воспроизвести», — уточнила Элеонора.

Она, кстати, предложила не называть реконструкцию субкультурой. По ее словам, это ученые люди, которые облекают историю в наглядные формы. Причем, наполеоника — исключительно петербургская тема. В Москве она пока не прижилась.

«Есть подразделения военной реконструкции, есть гражданская. Они между собой сложно пересекаются, как правило. Военные не танцуют, а любят скакать и всякие военные маневры. Это не просто напялил мундир и сел на лошадь, люди подготовлены, тренирующиеся. Военная реконструкция — всегда риск», — сообщила Элеонора.

Она подчеркнула, что реконструкция — это не сектантство, а хобби, которым люди наслаждаются с единомышленниками. Наполеоника — один из самых ярких периодов XIX века и самой красивой военной формы. Но и дорогой. На создание костюма обычно тратится 100-200 тысяч рублей.

«Мы платим за балы сами, входные билеты от двух до семи тысяч условно. Если раньше нам музеи предоставляли в обмен на какой-то бартер, что мы у них там поработаем, то сейчас они хотят денег. Мы скидываемся, планируем, общаемся перед этим. Это наш вид отдыха. Мы танцуем и общаемся», — сообщила участница сообщества.

Практикуются и конные походы, и балы в красивых платьях, возможны любые способы самореализации в рамках эстетически богатого общения.

Изысканность собрания

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Публицист и член военно-исторического клуба Вольфганг Акунов в беседе с «360» назвал общество реконструкторов изысканным. Конечно, многое зависит от финансовых возможностей и знакомств. Если бал проводится в музейной обстановке, то кого угодно туда не пустят. Проводятся балы в самых разных местах. Например, один состоялся в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца.

«Бывало и в Доме журналистов на Арбате, там отмечали. Приходим пообщаться с друзьями, расслабиться, послушать старинную музыку, романсы и стихи. Как в офицерском собрании в реальных вооруженных силах Российской Империи», — сообщил публицист.

В рамках воссоздания быта военных того времени участники балов даже играют в карточные игры того времени. Движение реконструкторов имеет широкое распространение, международное. Акунов припомнил, что в 2013 году члены клуба ездили в Лейпциг.

«Это для инсайдеров. Люди, которые многие десятилетия занимаются одним общим делом в свободное время, они друг друга знают. Поскольку это стоит денег, то люди складываются. Обычно это делается в складчину. Цены зависят от масштаба мероприятия», — добавил публицист.

Сказка под живую музыку

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Поклонник наполеоновской эпохи и частый гость на московских балах Евгений Топчу рассказал, что на собраниях реконструкторов мало профессиональных танцоров, но много увлеченных любителей. Они предпочитают классическую музыку, а не современную, «разрушающую».

«Там классическая музыка, она очень успокаивает, и это общество трезвых людей. Кавалер является кавалером, а дама — дамой. Гендерное разделение чувствуется сразу, в этом есть своя культура. Туда не приходят в штанах, все в платьях, все по-настоящему. Это красиво, под живую музыку очень приятно танцевать, а не делать какие-то хаотичные движения», — подчеркнул Топчу.

Он особенно ценит наполеоновские балы за улыбающихся людей, там нет агрессии, не возникают непредсказуемые ситуации и нет драк.

«Я прихожу на бал и знаю, что до конца буду отдыхать: отключусь от внешнего мира, от него отдохну, погружусь частично в сказку. Что касается пошлости — это исключено», — подчеркнул участник балов.

По его словам, человеку «с улицы» попасть на бал довольно просто. В одной только Москве ежемесячно проводится несколько собраний. В последнее время подобное времяпрепровождение становится все более популярным. И это, по словам Евгения, неспроста. Людям хочется нравственного социального общения. С другой стороны — балы реконструкторов отнюдь не проходной двор. Нужен костюм и деньги на билет.

«Исторический бал в ГУМе стоил тысячу рублей — с фуршетом, три часа длился, людей было битком на балу. Венский бал обойдется минимум десять тысяч рублей. В среднем, входной билет стоит от тысячи до пяти тысяч рублей», — рассказал Евгений.

Он добавил, что есть узкий круг любителей эпохи, которые одеваются на бал в туалеты определенного периода времени.

«У нас наряды, например, 1830 года. То есть период до и после на этом балу не котируется», — уточнил Евгений Топчу.

По его мнению, наполеоновские балы вполне могли называться суворовскими или кутузовскими. Ведь это время победы русского оружия. Но, видимо, бренд французского императора «раскручен» лучше.

«Есть люди, которые хотят возвеличить себя как императора и любят маскарад Наполеона. Ассоциации — император, величественный человек. Возможно, люди не могут найти себя в других конкретных моментах, мало кто одевается в Суворова — он был довольно народным человеком», — признал Евгений Топчу.