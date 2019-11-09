«Наполеон» из СПбГУ расчленил любовницу-студентку. И это только вершина айсберга

В Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили преподавателя-историка из СПбГУ Олега Соколова. Как оказалось, мужчина пытался в реке спрятать пистолет и отрубленные руки своей бывшей возлюбленной. На Соколова жаловались и раньше и даже писали заявление о покушении на убийство.

Убийство

В петербургском управлении Следственного комитета рассказали, что из реки в центре города достали мужчину 1956 года рождения с рюкзаком. При себе у него нашли две отрезанные женские руки, а также травматический пистолет. Это то самое место на набережной реки Мойки.

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«В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в пресс-службе СК.

Практически сразу стало понятно, что «спасенный» мужчина — преподаватель из СПбГУ Олег Соколов. После купания 63-летнего доцента госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с переохлаждением.

Там его допросили. Как сообщил сайт 47news, Соколов убил девушку еще два дня назад, 7 ноября, а в пятницу позвал гостей. По его словам, он спрятал тело так, что гости даже не заметили, что находятся в одной квартире с трупом. В качестве причины убийства называют то, что жертва якобы с неприязнью относилась к двум дочерям преподавателя.

Соколов также рассказал, что в субботу он решил избавиться от убитой и купил пилу. В процессе расчленения, продолжил рассказ преподаватель, его сильно мутило, поэтому он заглушал неприятные позывы алкоголем. Сначала он выбросил в Мойку сумку с ногами своей жертвы. Когда стал выкидывать рюкзак с руками, потерял равновесие и упал в реку сам. Таксист увидел Соколова в воде и вызвал на помощь мужчине спасателей.

Ученый рассказал правоохранителям, что собирался покончить с собой в Петропавловской крепости на глазах у туристов. Уйти из жизни он планировал в костюме Наполеона. С собой преподаватель собирался взять письмо, в котором он бы объяснил, что произошло.

Погибшая девушка

В пресс-службе СПбГУ заявили, что шокированы известиями о подозреваемом в убийстве доценте, и выразили соболезнования родным и близким девушки. Погибшая — 24-летняя Анастасия Ещенко, выпускница института истории СПбГУ, работала репетитором.

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Ещенко переехала в Петербург на учебу из станицы Старовеличковская Краснодарского края. В 2016 году с отличием окончила университет, а потом ее стали замечать в компании Соколова: они часто ездили вместе на поездах из Санкт-Петербурга в Москву. Последнюю такую поездку, по данным сайта 47news, они совершили в сентябре.

«Все знали, что он живет с Анастасией. Весь университет знал, что он ее совратил, что они сожительствуют. Я сказал, что с ней будет как минимум то же самое, что с той девочкой, которую он избил на съемной квартире связанную. Я просил ректора и декана — увольте его, чтобы они не общались с этой девочкой — они меня не послушали», — рассказал «360» историк Евгений Понасенков.

Ещенко и Соколова связывали не только командировки и личные отношения. Ее называли его ученицей, и у них даже есть совместные работы. Например, в интернете можно найти такие документы: «Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809–1812 гг» и «Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена».

Источник фото: Facebook

Судя по странице девушки в Facebook, ей нравились реконструкции. Она ездила на Бородинское поле, позировала в образе гусара.

Скандальный историк

Биография Соколова не столь прекрасна. Он родился в 1956 году в Ленинграде. По образованию инженер-физик, но в 1979 году поступил на кафедру истории Нового и новейшего времени исторического факультета Ленинградского государственного университета. В 1991-м защитил кандидатскую о солдатах французской армии в эпоху революции. С 2000 года работал доцентом в СПбГУ, несколько лет преподавал в Сорбонском университете в качестве приглашенного профессора.

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Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности, истории наполеоновских войн. Он член научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский. За научную и общественную деятельность Соколов награжден орденом Почетного легиона. Соратники называют преподавателя «Сир».

С именем Соколова связано немало скандалов. В 2017 году историк Евгений Понасенков выпустил книгу «Первая научная история войны 1812 года», в которой обвинил Олега Соколова в плагиате. По словам исследователя, Соколов украл у него концепцию незначительного влияния присоединения России к торговой блокаде Англии на российские финансы и тезис-формулу об ответственности Александра I в развязывании всего конфликта с Наполеоном. Причем Понасенков утверждает, что Соколов скопировал целые текстовые фрагменты.

«Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален. Я год назад записал обращение к Даудову — это директор института истории в СПбГУ, где он служит — чтобы его уволили. Год назад просил! Я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал», — рассказал Понасенков «360».

Соколов решил защититься от Понасенкова через публичное пространство, он выступил с ответными обвинениями на YouTube-канале Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин.

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«Когда господин Понасенков писал в штанишки в детском саду, я уже выступал с публичными лекциями. <…> То есть мои идеи сложились, наверное, в начале 90-х годов, когда господину Понасенкову было 10 лет. Я у десятилетних детей идеи не ворую, понимаете?» — сказал Соколов в свою защиту.

Понасенков на это тоже ответил через YouTube, а потом конфликт перешел в суд. Городской суд удовлетворил требования Понасенкова и обязал доцента Соколова принести публичные извинения и выплатить денежную компенсацию. Соколов подал апелляцию, но суд решение не изменил.

Неделю назад Соколов дал новый комментарий на эту тему, где рассказал, что в течение полутора лет испытывал колоссальное давление. По его словам, он не знал, что люди бывают такими негодяями: ему угрожали расправой и убийством, разрисовывали подъезд и подкладывали соседям письма с порочащим доцента содержанием.

Источник фото: vk.com

«Во-первых, мне постоянно приходили угрозы на мой номер телефона. Мне приходило, что мое тело будет лежать в Неве еще до апелляции. Вода там сейчас холодная. Мне грозили убийством, расправой. Мне приходило по Интернету, что в моей комнате установлены камеры, что вся моя личная жизнь будет известна всем», — рассказал Соколов Пучкову в интервью, которое было выложено 1 ноября.

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Пучков в комментарии «360» поделился своими впечатлениями от Соколова. Историк неоднократно принимал участие в съемках его выпусков на канале YouTube. Блогер и бывший полицейский вспомнил, как Соколова постоянно изводили, «донимали всякими пакостями, звонками, разрисовали весь подъезд какой-то мерзостью, на дверях писали, провокации устраивали». Кто это делал, неизвестно, но подъезд разрисовывали годами.

«Понасенков написал какую-то совершенно глупую книгу, претендующую на историческое исследование, не являясь ни ученым, ни имея ни малейшего авторитета в научных кругах. Он сочинил какой-то опус и обвинил этого самого Олега Соколова в том, что тот якобы сплагиатил у Понасенкова какие-то идеи. С моей точки зрения, это сделано исключительно в целях раскрутки своей книжки», — отметил Пучков.

Во время открытой лекции 2 марта 2018 года сторонник его научного оппонента студент Петербургского университета путей сообщения Антон Кужим спросил историка, как он относится к обвинениям в плагиате. После этого по знаку Соколова несколько молодых людей буквально вытолкали Кужима из аудитории.

«Как только я произнес имя Евгения Понасенкова, в аудитории сразу начался какой-то шум, и вскоре в мой адрес и в адрес моего друга понеслись оскорбления, а потом реакция стала совсем агрессивной, последовали приказы Соколова вывести нас из аудитории. Сначала напали на моего друга, я пытался их как-то разнять, потом и на меня напали со спины, ударили по голове. Нас душили, называли почему-то „индусами“, „москвичами“», — рассказал Кужим «Радио Свобода».

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Из-за того, что видео попало в интернет и история получила широкую огласку, СПбГУ пришлось собирать комиссию по этике. Она не нашла в этой истории ничего предосудительного и единогласно оправдала своего коллегу, пишет MK.ru.

Склонность к дракам проявилась и в другом эпизоде. Во время реконструкции Бородинского сражения Соколов, по словам организаторов, буквально стравил французскую и русскую кавалерию, заставив их драться по-настоящему. Организаторы по этому поводу обращались в прокуратуру Московской области.

А еще Ещенко, судя по всему, не единственная, с кем Соколов настолько агрессивно хотел разорвать отношения. В 2008 году в полицию обратилась девушка, которую Соколов сильно избил, когда та решила от него уйти.

«Помогая снимать шубу, Соколов О. В. схватил меня сзади за руки и стал связывать веревкой, которую, как я поняла, он приготовил заранее. Я стала сопротивляться и просить объяснить, что происходит. Соколов О. В. Ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги», — цитируют СМИ ее заявление.

По словам девушки, он угрожал ей раскаленным утюгом и очень сильно бил, потом начал душить шнуром. Когда девушка, кстати, тоже студентка СПбГУ, стала задыхаться, преподаватель ее отпустил. Она предполагает, что Соколов все спланировал заранее.

Директор Института истории университета Абдулла Даудов заявил радиостанции «Говорит Москва», что о Соколове может сказать только хорошее.