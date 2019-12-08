Налоги, газ и 23 «дорожные карты». На каких пунктах стопорится интеграция России и Белоруссии

В субботу, 7 декабря, в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии, посвященные экономической интеграции двух стран. Изначально предполагалось, что политики утвердят согласованные правительствами дорожные карты, однако спорные вопросы остались. О том, чего хотят Москва и Минск, в обзоре «360».

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Бочаровом Ручье длилась 5,5 часов и была приурочена к 20-летию Союзного государства. Ожидалось, что стороны договорятся по наиболее острым вопросам — ценам на российские нефть и газ, а также компенсации по налоговому маневру. После переговоров президенты обменялись подарками, и белорусский лидер уехал, не сделав заявлений для журналистов.

По итогам саммита глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о том, что страны «серьезно сблизили» позиции по вопросам нефти и газа, а также по сельскому хозяйству, по связи и таможне.

Источник фото: пресс-служба Кремля

С 9 декабря эксперты начнут детальную проработку позиций, высказанных во время переговоров. Замечания президентов войдут в обновленные «дорожные карты».

В свою очередь, белорусский посол в Москве Владимир Семашко рассказал, что Белоруссия и Россия согласовали 23 из 31 проекта «дорожных карт» по интеграции.

В частности, 6 декабря на встрече премьер-министров «констатировали, что нашли развязку по „дорожной карте“ по электроэнергии». На следующий день, на встрече президентов, «нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб», цитировало дипломата агентство «БелТА».

В том, что касается цены на российский газ в 2020 году, позиции лидеров «зачастую не совпадали», добавил Семашко. Расценки должны были утвердить еще летом.

По словам посла, Путин в перерыве встречи дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку, «чтобы буквально в течение недели-двух» все разногласия были сняты.

Семашко также сообщил, что главы государств «нашли подходы» по компенсациям белорусской стороне из-за налогового маневра — проводимой в России налоговой реформы в нефтяной сфере.

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По словам дипломата, удалось получить «определенные гарантии», что следующий год белорусские нефтеперерабатывающие заводы пройдут «безболезненно».

Он предположил, что полностью компенсировать Минску выпадающие доходы могут после 1 января 2022 года, когда ожидается унификация налогового законодательства двух стран.

Реформу налогообложения нефтянки запустили 1 января 2019 года. Она рассчитана на шесть лет и предусматривает уменьшение экспортной пошлины на сырую нефть вплоть до ее отмены при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. Это должно сделать более выгодным экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также увеличить цены на нефть для переработки на внутреннем рынке.

После завершения маневра Белоруссии придется покупать нефть по мировым ценам. Год назад в правительстве республики оценивали потери от налогового маневра за шесть лет в 10 миллиардов долларов.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал ТАСС, что вопрос по нефти и газу, вероятно, не будет решен в этом году.

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По его словам, «Лукашенко вынуждает Москву каждый год в декабре договариваться на следующий год» по цене на энергоносители. При нынешнем обсуждении планов интеграции «российская сторона попыталась применить „дорожные карты“ на несколько лет».

«Но осуществить это вряд ли удастся. В следующем году эта ситуация, к сожалению, повторится», — отметил эксперт.

Восьмого декабря исполнилось 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Президенты Путин и Лукашенко до конца года встретятся еще раз, чтобы обсудить спорные вопросы. Переговоры пройдут 20 декабря в Санкт-Петербурге.