Перед прививкой от коронавируса стоит есть побольше продуктов с высоким содержанием белка. После вакцинации стоит проследить за уровнем витаминов в организме. Особенно это касается витамина D, отметил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

«Для чего вводится вакцина — для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела — это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что: это мясо, рыба, яйца», — привел ТАСС слова главного внештатного диетолога Минздрава.

Тутельян подчеркнул, что все эти продукты обязательно должны присутствовать в рационе. После прохождения вакцинации от коронавируса академик посоветовал обратить внимание на уровень витаминов в организме. В первую очередь проследить нужно за витамином D, необходимым для выполнения сразу нескольких функций.

«Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов», — заключил диетолог.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в регионах 18 января. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил открыть запись на прививку через МФЦ. Теперь записаться на вакцинацию можно как самостоятельно через специально организованные рабочие места, так и через специалиста МФЦ. Еще запись доступна через портал госуслуг и по короткому номеру 122.

Всего в Московской области работает 93 пункта вакцинации. Выбрать подходящий поможет интерактивная карта. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что к концу февраля количество прививочных пунктов достигнет 220. Для вакцинации в сельской территории и на предприятиях используются мобильные ФАП.