Наказание за ковидные фейки. Как в разных странах наказывали блогеров за ложь о коронавирусе

За время пандемии выросло число блогеров, которые распространяют фейки о коронавирусе и вакцинах. Так, в Санкт-Петербурге мужчине назначили обязательные работы за фейки о прививке. Однако Россия не единственная страна, где борются с подобными инфлюенсерами на законодательном уровне. Остановить распространение фейков пытаются по всему миру.

Россия

В Санкт-Петербурге в начале октября Приморский суд назначил блогеру Антону Мысливцу 200 часов обязательных работ за фейк о вакцине от коронавируса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Мужчину признали виновным в распространении заведомо ложной информации в Сети под видом достоверной.

Суд установил, что в апреле прошлого года Мысливец опубликовал на YouTube видео под названием «Мир после вируса, планета после обнуления». В своем ролике блогер утверждал, что прививку изобрели с одной целью — сократить население Земли. Также мужчина рассказал, что вакцина якобы приводит к смерти в течение нескольких месяцев. Позже эту же запись выложили во «ВКонтакте».

«Ролик Мысливец готовил не сам, привлек товарищей, которые не были осведомлены о плане подсудимого по привлечению подписчиков в свои паблики», — подчеркнули в пресс-службе.

Мысливец признал свою вину, раскаялся и даже пообещал, что больше подобные видео публиковать не станет. Правда, мужчина до сих пор не привился. Он переболел COVID-19 в марте этого года.

На момент суда в паблике «Крамола» во «ВКонтакте», владельцем которого является блогер, было более 200 тысяч подписчиков, на одноименном YouTube-канале — более 180 тысяч.

Казахстан

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы Казахстана арестовал на 10 суток другого блогера — Айну Бакееву. Она устроила скандал в школе Нур-Султана. Об этом сообщила пресс-служба суда города.

«Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Нур-Султана Айна Бакеева признана виновной в совершении мелкого хулиганства (часть 1-я статьи 434 КоАП) и подвергнута административному взысканию в виде ареста сроком на 10 суток», — процитировали сообщение на сайте Informburo.kz.

Постановление не вступило в законную силу. Его исполнение суд возложил на департамент полиции Шымкента. Буквально несколько дней назад в Сети набрал популярность ролик, на котором Бакеева утверждала, что в столичной школе-гимназии № 58 незаконно делают прививки детям.

По словам директора заведения, 5 октября в школу пришли три женщины, среди которых была и Айна Бакеева. Они обратили внимание на ребенка, который почувствовал себя плохо после урока физкультуры.

«Несмотря на запреты со стороны администрации школы, в нарушение правил внутреннего распорядка школы начали видеосъемку на камеры сотовых телефонов. Со стороны администрации школы не раз были сделаны замечания о незаконности со стороны Айны Бакеевой проведения видеосъемки, однако она никак не отреагировала, из чего был сделан вывод, что основной целью посещения школы со стороны Бакеевой и журналиста было произвести ажиотаж среди родителей посредством соцсетей на тему незаконной вакцинации детей в школах», — подчеркнула директор школы.

Она добавила, что Бакеева опубликовала на своей странице в соцсетях фейковую информацию о том, что ученика третьего класса якобы прививали в туалете.

Латвия

В Европе громкие случаи с фейковыми новостями о коронавирусе и вакцинации появились еще раньше. В начале пандемии латвийские СМИ обратили внимание на ролик, где фельдшер крупнейшей государственной Восточной больницы Марина Корнатовская рассказывает предпринимателю Валентину Еремееву, что никаких переполненных больниц нет.

Женщина отметила, что все это миф, статистика сфабрикована, а медики попросту вредят пациентам с пневмонией. Это видео стало первым антиковидным. После него в стране началась целая серия подобных материалов.

В итоге ставшего звездой фельдшера уволили из больницы, против Корнатовской и Еремеева возбудили уголовное дело. Правда, это не мешает обоим героям скандального ролика активно критиковать локдаун в соцсетях и даже призывать к борьбе с «режимом», как отметили в Би-би-си.

Аудитория у Корнатовской немаленькая — более десяти тысяч подписчиков в Facebook и почти 65 тысяч подписчиков в Instagram. У Еремеева — 18 тысяч в Facebook и 64 в Instagram. Знаменитая пара — одни из самых популярных блогеров Латвии.