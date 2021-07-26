Популярный блогер обругал выступающих против вакцинации россиян

Известный блогер Илья Варламов резко высказался об антипрививочниках. Его слова о россиянах, выступающих против вакцинации, опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Блогер позволил себе нецензурные высказывания в отношении тех, кто убеждает ни в коем случае не делать прививку. Он сказал, что все эти люди сидят в интернете благодаря развитию мировой науки и медицины — и при этом спорят с новыми разработками. Например, уверяют, что организм может побороть вообще любые вирусы без помощи медиков.

Варламов обратился к историческим фактам. Он напомнил, что благодаря развитию медицины продолжительность жизни за последние века выросла больше, чем в два раза. Если когда-то люди жили в среднем 30 лет, то теперь эта цифра составляет около 70.

Блогер посоветовал россиянам, которые особенно яро борются с вакцинацией, почитать исторические источники. Особенно обратить внимание на то, от каких болезней люди массово умирали раньше — и почему со временем их удалось побороть с помощью прививок.

Ранее Минздрав выдал разрешение петербургской компании Biocad проводить клинические испытания новой вакцины. Исследования, в которых примут участие 360 добровольцев, продлятся до 2026 года.