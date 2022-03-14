Появились фото последствий ракетного обстрела центра Донецка

Фото последствий ракетного обстрела Донецка со стороны украинских силовиков появились в Сети. По предварительным данным властей ДНР, жертвами стали 20 человек, еще 28 были ранены.

По словам главы республики Дениса Пушилина, все пострадавшие были доставлены в больницу. Он также сообщил, что сбитая над Донецком ракета «Точка-У» была с кассетной боевой частью.

По данным Народной милиции ДНР, «Точка-У» была выпущена боевиками вооруженных формирований Украины. Часть кассетных боеприпасов, переносившихся в этой ракете, упала на улицу Университетскую и возле Дома правительства ДНР.