В ночь с 18 на 19 апреля началась битва за Донбасс — по всей линии соприкосновения российских и украинских вооруженных сил были слышны взрывы. Специально для «360» военный историк Юрий Кнутов рассказал, почему сражение справедливо сравнивают с Курской дугой и почему эта часть спецоперации не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Далее — прямая речь.

Новая Курская дуга

Основная масса боеспособных частей Украины сейчас находится в Донбассе. Внутри страны остались части, наполовину укомплектованные недавно призванными по мобилизации людьми, которые не хотят воевать и толком не обучены. А кадровые, профессиональные военнослужащие, контрактники находятся сейчас в самом Донбассе и в его районе — Днепропетровск, Харьков, весь этот район.

Сравнение битвы за Донбасс с Курской дугой правильное именно с точки зрения психологического надлома — это первое. Как Сталинград был началом перелома, а Курская битва — это коренной перелом. Здесь то же самое: Мариуполь — это начало перелома, а Донбасс — это коренной перелом.

Но если с Мариуполем — вопрос недели, если сегодня не сдадут, значит, будем уничтожать их в казематах — оружие уже завезено, есть чем их там похоронить живьем — от взрывов казематов, кончая бомбардировками, то, что касается Донбасса, тут разные взгляды.

Сирийская тактика

Американцы на прошлой неделе провели брифинг. Они прямо сказали, что Россия использует на Украине сирийскую тактику, когда просто «откусывает» по кусочку какие-то укрепления, перемалывает их, «откусывает» заново — и таким образом медленно вгрызается в оборону. При этом несет маленькие потери с гарантией стопроцентного успеха.

На главных направлениях можно собрать несколько сотен танков и несколько тысяч солдат, ударить, пробить оборону. Но такие лобовые атаки будут связаны с определенными потерями, которых можно избежать, если использовать сирийскую тактику.

Примерно такая ситуация, я считаю, будет и в Донбассе. Поэтому сроки какие-то называть преждевременно, о них говорить — это потери, и больше ничего.

Там идут активные боевые действия, по позициям противника работает авиация, артиллерия. Если будет сопротивление, снова подключат авиацию, снова артиллерию — чтобы войска шли при минимальных потерях.

Будущее спецоперации

Я бы не стал говорить, что исход битвы за Донбасс предопределен. В районе Днепропетровска находится 30-тысячная группировка, которая призвана ударить в клин нашим войскам, по флангу.

Мы попытаемся соединить силы, как стрелками рисуют, с севера на юг — от Изюма к центру, с юга от Угледара на север и от Донецка на восток. Рисуется красиво, но многие забывают про эту группировку, а она может ударить по флангу, и тогда все сорвется. Так что я бы не стал относиться к этой операции как к простой.

Американцы настроены на то, чтобы сделать из Украины вторую Западную Украину — схроны, банды националистов, которые действуют в лесах, в деревнях, терроризируют местное население, а днем под видом мирных жителей ходят на работу и выступают в поддержку России. Запад делает ставку на это, но мы надеемся, что удастся предотвратить такой сценарий.