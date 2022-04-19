Зеленский объявил начало «битвы за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс». Эти слова прозвучали в его очередном видеообращении.

По словам главы украинского государства, войска страны готовы сражаться и защищаться.

«Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо», — заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщили о том, что взрывы прогремели на всей линии соприкосновения Донбасса. Местыне жители предположили, что залпы в сторону позиций ВСУ дали из крупнокалиберных орудий. Место взрывово не уточнялось. Сообщалось, что они слышны по всей линии соприкосновения, а также в Харькове и Николаеве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий. Целью Путин объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Минобороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.