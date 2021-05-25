«Наказывают обычных людей». Как на Западе встретили ограничения для самолетов из Белоруссии

ЕС ввел новые санкции против Белоруссии. Объединение стран закрыло свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Перевозчиков ЕС же призвали отказаться от полетов над территорией Белоруссии, где экстренно посадили самолет Ryanair. Это ударит по кошелькам самих европейцев, однако они, похоже, об этом не догадываются.

Посадка самолета компании Ryanair в Минске во время полета из Афин в Вильнюс 23 мая стала одной из главных тем в иностранных СМИ.

В France 24 отметили, что поздно вечером в понедельник президент США Джо Байден заявил, что попросил свою команду придумать, как привлечь к ответственности виновных. Два сенатора США призвали нынешнюю администрацию запретить американским авиакомпаниям входить в воздушное пространство Белоруссии.

«Мы должны защитить ни в чем не повинных пассажиров от деспотических режимов», — сообщили в совместном заявлении сенатор Дик Дурбин, демократ из Иллинойса, и Марко Рубио, республиканец из Флориды.

Особо активно выступили европейские власти. Великобритания и Литва запретили самолетам «Белавиа» пролетать через свое воздушное пространство. Уже приостановила полеты своих судов в воздушном пространстве Белоруссии немецкая авиакомпания Lufthansa. Такое же решение приняла авиакомпания KLM. Также от полетов в Белоруссию отказались Air France и Finnair. Авиасообщение прекратила и Украина.

Решение, ударившее по карману европейцев

Правда, так Европа наказала своих же граждан. Теперь компаниям придется менять навигацию и летать севернее или через Украину. Об этом «360» рассказал специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«Для Европы это как самой себе выстрелить в ногу. Экономически это будет очень невыгодно. Ведь практически все европейские компании летают через Белоруссию. Думаю, они скоро одумаются и вернут прежнее расписание полетов», — предположил Александр Романов.

С этим согласен и генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян. По его словам, практически все зарубежные авиакомпании летали над Белоруссией. Теперь же перевозчикам придется поднимать цены на билеты. А ведь среди них было много позиционирующих себя как бюджетные.

«Запрет добавит 30-40 минут к облету территории Белоруссии, и это повысит цены билетов на 15-25%. Но главным неудобством будет не цена. Есть еще и вопрос времени. Не нужно забывать, что регулярные перевозки четко встраиваются в мировую картину слотов и изменение времени ломает устоявшуюся систему стыковок», — подчеркнул собеседник «360».

Жители Европы не знают, кто такой Протасевич

Правда, похоже, сами европейцы о потере собственных финансов пока не догадываются. Иначе, возможно, они отнеслись бы к решению ЕС еще менее положительно. Конечно, есть те, кто уверяет, что введенные санкции еще слишком мягкие, и говорит едва не о необходимости использования военной техники.

«Белоруссия хочет самодержавия? Они это получили. Отсутствие использования воздушного пространства ЕС означает, что их самолеты ограничены воздушным пространством Белоруссии. Вроде маленькая страна, так что им некуда деваться. Далее идут закрытые пограничные пути, закрытые железнодорожные пути, их можно изолировать», — написал пользователь Twitter Saint Dogbert.

Однако большинство комментариев сводится к тому, что ограничения ЕС в отношении Белоруссии бесполезны. Иностранцам явно не импонируют методы власти Александра Лукашенко, но они уверены, что новые санкции ударят по обычным гражданам.

«Как будто Белоруссия без того недостаточно нестабильна. Санкции наказывают обычных людей», — отметил Carmilla Voiez.

Более того, судя по комментариям в Twitter, многие и вовсе не знают, кто такой Протасевич, из-за задержания которого и ввели ограничения.

«Этот парень активист или журналист? Похоже, что в разных источниках есть некоторая путаница», — подметил Tucker, на вопрос которого пользователи начали пытаться выяснить, кто же все-таки этот человек и имеет ли это значение.

При этом европейцев очень расстроило, что власти пошли на такие меры из-за ситуации в Белоруссии и практически неизвестного им журналиста, забыв о своих проблемах и не защитив австралийского интернет-журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В Сети появилось много комментариев с призывом освободить его. Некоторые предположили, что он интересует ЕС меньше, так как раскрывал преступления европейских властей.

«Как насчет того, чтобы ЕС сделал что-то полезное и применил санкции к Великобритании за ужасающее и незаконное заключение Джулиана Ассанжа?» — спросил Chris.

Да и вообще — иностранные пользователи удивились, что такую бурную реакцию властей вызвала посадка самолета, в то время как без внимания оказываются гораздо более важные, на их взгляд, проблемы, например конфликт в Палестине. Тем временем в действиях Белоруссии некоторые и вовсе не видят ничего предосудительного.

«Давайте послушаем еще об этом деле. Я пока не вижу ничего плохого со стороны Белоруссии. Даже если причиной была остановка самолета из-за пассажира, подозреваемого в планировании высокой политической активности», — написал Kalervo-Setä.