На социальном дне и с криминальным душком. Как в России эксплуатируют суррогатных матерей

Смерть ребенка сама по себе всегда трагедия. Но когда выясняется, что младенец был предметом торга, причем, незаконного, вырисовывается еще более печальная картина. Наверное, поэтому гибель новорожденного мальчика в Одинцово привлекла к себе настолько пристальное внимание, и заставила говорить о себе всю страну.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности, когда выяснилось, что малыш был выношен суррогатной матерью. Родившийся в декабре мальчик и еще трое таких же детей находились под присмотром няни. Ребенок умер из-за синдрома внезапной смерти новорожденного.

Следователи изъяли из квартиры необходимые документы и выяснили, что в Одинцово действовал нелегальный приют для суррогатных матерей. Пока будущие родители — иностранные граждане — оформляли необходимые для вывоза за рубеж документы, за детьми присматривала няня.

Оставшихся в живых детей стражи правопорядка отправили в больницу. Сейчас они выясняют все обстоятельства дела, опрашивают свидетелей и сотрудников юридической организации по вопросам суррогатного материнства. Впоследствии следователи оценят законность их действий, и проверят сотрудников органов внутренних дел и местной опеки.

Жители подъезда, где находится «нехорошая квартира», сообщили «360», что ничего не знали о соседях. Они в шоке, но половина квартир сдается, кто в них живет и чем занимается, люди предпочитают не интересоваться.

Дорого и хлопотно

С одной стороны, суррогатное материнство является подчас единственной возможностью обрести ребенка. В России процедура особого распространения не получила отчасти из-за ее сложности, дороговизны, осуждения в обществе по религиозным мотивам и слабой юридической проработки вопроса.

Легальные центры суррогатного материнства часто работают при женских консультациях и родильных домах. Закон это позволяет. Сначала будущие родители выбирают сурмаму, или как еще их называют, гестационного курьера, в соответствии с жесткими требованиями и после проведения анализов и обследования.

Затем юристы заключают договор, в котором оговаривается как сумма вознаграждения, так и сопровождение беременности. Многие предпочитают оплачивать высококачественные продукты питания и наблюдение у дорогостоящих специалистов, лекарства и сами роды. Некоторые даже одевают мать своего ребенка в одежду из лично выбранных экологически чистых материалов.

Источник фото: телеканал «360»

Услуги суррогатной матери стоят дорого. В зависимости от региона цифра колеблется от 900 тысяч до трех миллионов рублей.

Само по себе искусственное оплодотворение выделенных сперматозоидов и яйцеклеток, которые будут пересажены в матку суррогатной матери, обойдется в 150-250 тысяч рублей в зависимости от клиники. Кроме того, женщина получает ежемесячное пособие в размере 30-50 тысяч рублей. В случае осложнений при родах сумма увеличивается.

Несложно представить, что для некоторых слоев населения эти сумму выглядят астрономическими. Это, в свою очередь, провоцирует массовое появление нелегальных программ суррогатных матерей. Они совершенно беззастенчиво рекламируют свои услуги, напирая на возможность обогатиться, да еще пожить девять месяцев на всем готовом.

После того, как соблазненные посулами женщины беременеют, начинается самое интересное. Посредники «кидают» как сурмам, так и биологических родителей.

Соответствующая группа «ВКонтакте» пестрит подобными предупреждениями. Оставшиеся без денег и лишившиеся последней надежды люди делятся своими историями. Например, в России много мошенниц-посредниц, которые не передают деньги суррогатным матерям, или отдают лишь часть, «штрафуя» их за надуманные прегрешения против режима. Или вовсе скрываются с радаров, присвоив послеродовую компенсацию.

Дешево и незаконно

Еще больший размах приобретает международная торговля младенцами. В некоторых европейских странах суррогатное материнство запрещено. Например, в Швеции, Финляндии, Норвегии и Франции. Часть американских штатов легализовала процедуру, часть — нет. Но стоит она там заметно дороже, чем в России. Еще дешевле стоит выношенный чужой женщиной младенчик обойдется в Белоруссии.

Уже сформировался своего рода суррогатный туризм. Еще в 2012 году индустрия гестационных курьеров оценивалась в шесть миллиардов долларов. Многочисленные случаи злоупотреблений заставили мировую общественность заговорить о необходимости защищать суррогатных матерей и рожденных ими младенцев. Ведь чаще всего подобный способ заработка выбирают женщины, оказавшиеся на социальном дне. Их толкает на вынашивание ребенка крайняя нищета и нечеловеческие условия жизни.

В 2018 году в ООН даже заявили, что коммерческое суррогатное материнство «равносильно продаже детей». В Германии и Франции оно запрещено как ущемляющее собственное достоинство женщин, которых используют в собственных целях. В Великобритании суррогатное материнство разрешено только в бесплатной форме — как дар одной женщине другой. Но кто знает, сколько таких даров было совершено в обмен на вознаграждение?

В Кении и Нигерии суррогатное материнство вообще выпало из сферы внимания закона и никак не регулируется.

Эксплуатацией бедности объясняется и тот факт, что наибольшей популярностью среди суррогатных туристов пользуются Индия, Таиланд, Непал и Камбоджа. Уровень жизни в них экстремально низок, и социально незащищенные жительницы этих стран становятся объектом эксплуатации.

Юридическая непроработанность становится причиной казусов и на международном рынке суррогатного материнства. В частности, в неопределенном состоянии оказалась рожденная в Индии девочка, которую заказали родители-японцы. Они развелись, ни суррогатная, ни законная мать забирать ее не захотели. Высказавший такое желание отец не смог получить опеку из-за индийских законов. Они запрещают одиноким людям усыновлять детей.

Международный рынок суррогатного материнства растет, и до тех пор, пока не будут выработаны четкие правила и законы, он будет носить отчетливо криминальный душок. Необходимо дать точное определение случаев, когда будут признаваться права на детей, рожденных за границей на коммерческой основе. Иначе мошенников не остановить, и торговля людьми будет продолжаться.