На грузчика в Нижнем Новгороде упала многокилограммовая палета на складе компании «ПЭК». Груз не был закреплен, а на рабочем не было каски. Компания говорит, что пострадавшего нанимал подрядчик, соответственно, и ответственность на нем. Но шанс на компенсацию у рабочего все равно есть.

На нижегородском складе по улице Вторчермета произошло ЧП: на рабочего упали коробки с грузом, мужчину чудом не убило многокилограммовой конструкцией. Алексей с двумя коллегами вез тележку к стеллажам, когда с обратной стороны кто-то задел плохо закрепленную палету. Все полетело вниз, двое рабочих успели отбежать, а сам Алексей оказался прямо под коробами.

Производственная травма

Алексея госпитализировали в больницу №39, к этому моменту он уже не чувствовал ног, была сильно разбита голова. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой ноги со смещением и вывих лодыжки. Перелом позвоночника, который подозревали при госпитализации, пока не подтвердился.

«Плюсом ко всему начал чувствовать, что болит шея, на ощупь будто позвонки глубже уехали, жду результаты снимка», — рассказал Алексей «360».

Источник фото: телеканал «360»

В компании «ПЭК», на складе которой и произошел несчастный случай, ответили «360», что коробки свалились из-за того, что оператор ручного штабелера толкнул одну из палет с грузом на верхнем ярусе.

«В результате палета упала в противоположный проход между стеллажами, где в этот момент находился другой работник. Участники происшествия, в том числе пострадавший, не являются сотрудниками ПЭК. Это сотрудники компаний, которые специализируются на аутсорсинге персонала», — уточнили в ПЭК.

Возможность компенсации

Как сообщили «360» в ПЭК, рабочие должны находиться на площадке в защитной каске — такие требования установлены в разделе о соблюдении техники безопасности, который прописан в договорах ПЭК с подрядчиком.

За страхование работников ответственность лежит именно на подрядчике, а за соблюдение техники безопасности — на самом сотруднике и на службе охраны труда его работодателя, а не на ПЭК. Однако адвокат Денис Никитин уверен, что шансы на компенсацию у пострадавшего все равно велики — если трудоустроен он был официально.

«Если он работал в компании по трудовому договору, то перед тем как приступить к любому виду работ, он должен был пройти инструктаж и получить средства защиты — каску и так далее. Если они не были ему выданы под подпись для обеспечения его безопасности, то виноват будет не рабочий, а то должностное лицо, которое под расписку ему эти предметы не выдало», — объяснил он.

Чтобы впоследствии получить компенсацию, по словам адвоката, нужно обязательно зафиксировать травмы, добиться проведения расследования, в случае необходимости обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Поскольку речь может идти о тяжком вреде здоровью, сумма компенсации будет включать в себя как все затраты на лечение, так и компенсацию морального вреда. То есть сумма может доходить до нескольких миллионов рублей Денис Никитин.

В компании «ПЭК» отметили, что уже создали комиссию, чтобы подробно разобраться в произошедшем — заниматься этим будут не только специалисты из ПЭК, но и представители Фонда социального страхования и компаний по аутсорсингу.

«Причина, по которой в момент происшествия на пострадавшем не было защитной каски, будет выясняться в ходе расследования. Для предотвращения подобных случаев в дальнейшем будет проведена проверка соблюдения норм техники безопасности на складах компании», — заявили в ПЭК.