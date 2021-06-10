На грузчика упал многокилограммовый паллет на складе ПЭК в Нижнем Новгороде

На складе в Нижнем Новгороде на грузчика упал многокилограммовый паллет. Пострадавший находится в больнице.

В разгар рабочего дня в логистическом центре ПЭК трое сотрудников везли тележку к полкам, чтобы забрать груз, сообщил Telegram-канал «Ni Mash». На опубликованном видео, видно как сверху на работников полетел тяжеленный паллет.

Двое грузчиков успели отскочить, а один оказался под тяжестью коробов. Мужчину госпитализировали в больницу № 39 с тяжелыми травмами. Изначально сообщалось, что у него мог быть поврежден позвоночник.

Сам мужчина рассказал в комментариях к опубликованному посту, что с позвоночником у него все нормально.

«Позвоночник — все нормально, у меня только черепно-мозговая, перелом ноги поперечный и вывих лодыжки. Все», — рассказал пострадавший. В комментариях он также добавил, что сейчас у него болит шея.

Источник фото: телеканал «360»

По словам пострадавшего, все произошло на складе ПЭК, расположенном на улице Вторчермета 1к2. Компания «ПЭК» — крупнейший российский грузоперевозчик, работающий на рынке сборных перевозок с 2001 года.