Отдых на море через лазейку. Поездки на Кипр и в Тунис под видом груза закроют для россиян

Кипр и Тунис для россиян официально закрыты. Несмотря на готовность стран принимать туристов, регулярное авиасообщение пока не было возобновлено. Некоторые операторы пользовались лазейкой в системе и отправляли отдыхающих грузопассажирскими рейсами. Теперь и их хотят запретить. Россиянам посоветовали не рисковать и сразу выбирать открытые направления.

Росавиация и Ростуризм собираются запретить грузопассажирские перевозки в страны, с которыми до сих пор официально не открыто регулярное авиасообщение. У авиакомпаний могут отозвать допуск на полеты, так как в последнее время операторы стали пользоваться лазейкой и продавать туры на Кипр и в Тунис, которые готовы принимать россиян, но официального разрешения на это от оперативного штаба нет.

Еще в мае Росавиация стала выдавать разрешения на полеты в эти страны, но официально туда могут отправляться только грузопассажирские, а не туристические рейсы, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ту схему, которую сейчас предлагают некоторым туристам, готовы признать оказанием услуг ненадлежащего качества.

Риск пролететь

Первые аннулирования допусков на Кипр уже состоялись в прошедшие выходные, сообщил «Коммерсант». Действительно, пассажиры рейса Самара — Ларнака (Кипр), которые должны были вылететь 5 июня, были вынуждены остаться в России. О том, что они никуда не летят, туристы узнали в аэропорту за два часа до рейса. Многие пожаловались на произошедшее в соцсетях.

Одна из пассажирок несостоявшегося рейса, Ольга, рассказала «360», что тур на Кипр она купила просто через менеджера фирмы, который решил не предупреждать клиентку о рисках отмены полета.

«Мы просто обратились к менеджеру через турфирму и купили тур. Нас не предупреждали о рисках, мы буквально за несколько часов до вылета узнали, что рейс отменили», — сказала она.

Другая пассажирка, Виктория, сама нашла возможность вылета и обо всех рисках знала, но отказаться от отпуска на любимом курорте не смогла. Как она объяснила «360», о возможности улететь на Кипр грузопассажирским рейсом она узнала от друзей, которые так путешествовали. Искать рейс пришлось самостоятельно.

«О рисках предупреждали 100%, то есть мы были в курсе, что эти грузопассажирские рейсы — это продукт пандемии, возможны отмены. Мы были к этому готовы, потому что сейчас нет никаких официальных перелетов — ни чартеров, ни регулярки. Из Самары точно ничего не летает», — добавила Виктория.

Рейсы есть, но лететь нельзя

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь отметила, что многие туроператоры включали в пакетные туры авиарейсы, которые имели статус грузопассажирских перевозок.

«Сейчас вышла официальная информация, что такие туры не состоятся и будут аннулированы. И все туристы, которые бронировали, к сожалению, попали в ситуацию вынужденной отмены путевок», — сказала она.

В Альянсе туристических агентств объяснили, что грузопассажирские рейсы могут перевозить или пассажиров, или груз.

«Например, туда борт летит с людьми, а обратно по востребованности летит как грузовой», — сказала исполнительный директор альянса Наталия Осипова.

По словам руководителя Madison Consult & Travel Артура Привина, началась история с грузопассажирскими перевозками из-за того, что «один известный оператор» поставил подобные рейсы в Тунис и на Кипр в свою сетку полетов, а остальные подтянулись следом.

«При этом от Ростуризма был ответ, что летать туда нельзя», — отметил Привин.

Из-за разрешения на подобные полеты, уверены эксперты, возник прецедент: пассажирам летать нельзя, но в некоторых случаях это все же возможно, — сказал член правления и председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Появились и конфликты: туроператоры должны предупреждать своих клиентов о том, что рейс, на который они покупают билеты, может не вылететь — дадут ли допуск к полету, станет известно только за сутки.

То, что Росавиация с Ростуризмом обратили внимание на практику формирования туров на базе грузопассажирских перевозок, говорит о том, что начинают возникать конфликты в связи с отменой рейсов Георгий Мохов.

Наталия Осипова добавила, что пользы от запрета даже на такие перелеты нет ни для кого.

«Все те рейсы, о которых мы говорим, существуют в свободной продаже всех авиакомпаний, которые осуществляют полеты в эти страны. Они приводят только к удорожанию, то есть если до этого перелет на Кипр в оба конца стоил 50 тысяч рублей, то теперь он стоит 100 тысяч», — заключила она.

Новое направление вместо денег

Пассажиры отмененного рейса из Самары на Кипр рассказали «360», что официальных объяснений они пока так и не получили. Вся аргументация туроператора и авиаперевозчика сводится к фразе «в связи со сложившейся ситуацией». Теперь часть туристов ищет возможность перебронировать отпуск в открытых странах или на российских курортах.

Однако Наталия Ансталь уверена, что для россиян альтернативы Кипру и Тунису невыгодны, многие люди будут вынуждены остаться без отпуска на море.

«После закрытия Турции Кипр и Тунис были единственными альтернативными направлениями, близкими по цене и качеству. А сейчас, кроме российского юга, полететь будет некуда, потому что открытые альтернативы очень дорогие и далекие», — уверена Ансталь.

Согласен с этим и Артур Привин. По его мнению, при открытой Турции большого ажиотажа Кипр и Тунис могли не вызывать, но многие россияне второй год из-за пандемии не могут выехать на море. Альтернативы в виде Объединенных Арабских Эмиратов, Кубы или Мальдив существенно дороже их бюджета, а российские курорты за те же деньги предоставляют крайне плохой сервис, так что за комфортный отдых тоже придется заплатить в разы больше.

Не хватает какого-то единого документа, единого решения, потому что кому-то можно летать, кому-то нельзя. По-хорошему нужно просто нормально открывать страны: и Турцию, и Тунис, и остальные Артур Привин.

Георгий Мохов добавил, что ответственность за оказываемые туристические услуги полностью лежит на агентствах, так что все претензии советуют направлять именно к ним. Он особенно отметил, что в подобных ситуациях туроператоры обязаны предупреждать клиентов о рисках отмены рейсов, даже прописывать это в договоре.

«Если оператор этого не делает, он тем самым вводит клиента в заблуждение в отношении условий договора», — сказал он.

Привин добавил, что чаще всего на возврат денег рассчитывать не стоит. В основном операторы предлагают именно замену направления и перебронирование путевок.