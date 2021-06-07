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    07 июня 2021, 04:11

    Перевозки на заграничные курорты могут ограничить

    Анастасия Кукова

    Росавиация и Ростуризм предупредили о возможном аннулировании полетов в страны, с которыми не возобновлено авиасообщение. Власти хотят прикрыть лазейку для туроператоров, отправляющих россиян в такие государства. Больше других могут пострадать компании, уже продавшие туры на Кипр. Остров принимает туристов, но попасть на него обычными рейсами нельзя.

    Перевозки на заграничные курорты могут ограничить

    Как стало известно «Коммерсанту», Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании допусков на перевозку организованных пассажиров в страны, с которыми пока нет авиасообщения. Компаниям придется нести ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг. Росавиация 5 июня объяснила, что оформление билетов туристам возможно только при наличии решения оперштаба по борьбе с коронавирусом и разрешении авиавластей иностранных государств.

    Российский оперштаб разрешил летать в 43 страны, включая Хорватию, Грецию, Египет и Марокко. Стоимость авиабилетов в эти страны очень высока.

    Источник издания на туристическом рынке сообщил, что россияне в основном летают сейчас на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба. Собеседник газеты уточнил, что туры на Кипр активно продаются с апреля, но 5–6 июня допуски для авиакомпаний на часть рейсов были аннулированы.

    Правительство России уже в июне может разрешить полеты на курорты Египта и Турции. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.