Перевозки на заграничные курорты могут ограничить

Росавиация и Ростуризм предупредили о возможном аннулировании полетов в страны, с которыми не возобновлено авиасообщение. Власти хотят прикрыть лазейку для туроператоров, отправляющих россиян в такие государства. Больше других могут пострадать компании, уже продавшие туры на Кипр. Остров принимает туристов, но попасть на него обычными рейсами нельзя.

Как стало известно «Коммерсанту», Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании допусков на перевозку организованных пассажиров в страны, с которыми пока нет авиасообщения. Компаниям придется нести ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг. Росавиация 5 июня объяснила, что оформление билетов туристам возможно только при наличии решения оперштаба по борьбе с коронавирусом и разрешении авиавластей иностранных государств.

Российский оперштаб разрешил летать в 43 страны, включая Хорватию, Грецию, Египет и Марокко. Стоимость авиабилетов в эти страны очень высока.

Источник издания на туристическом рынке сообщил, что россияне в основном летают сейчас на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба. Собеседник газеты уточнил, что туры на Кипр активно продаются с апреля, но 5–6 июня допуски для авиакомпаний на часть рейсов были аннулированы.

Правительство России уже в июне может разрешить полеты на курорты Египта и Турции. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.