Мужчины сталкиваются с полнотой чаще женщин. И этому есть объяснение

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что среди мужчин в России около 50% имеют избыточный вес. При этом процент женщин с такими проблемами меньше. Впоследствии статистика по этому показателю будет ухудшаться, уверены диетологи.

По словам Поповой, только треть женщин сталкивается с лишним весом, а больше проблем с этим у мужчин. Почти половина россиян мужского пола страдает из-за лишних килограммов. Ожирение — последствие лишнего веса. По оценкам Поповой, оно есть у 19% мужчин. По этому показателю женщины опережают мужчин. У женщин ожирение встречается чаще — у 27,6%, передает «Газета.ru».

Попова перечислила регионы с большим процентом людей с избыточной массой тела и ожирением. Среди них Курганская, Курская, Кемеровская и Орловская области, а также Республика Алтай, Еврейская автономная область и Алтайский край, передает агентство Ura.ru.

В последние годы лишний вес все чаще стал наблюдаться у детей. 20% мальчиков школьного возраста имеют избыточную массу тела, а у каждого десятого (10,7%) ожирение. У девочек ситуация чуть отличается: 14 и 5,6% соответственно.

Скрытая полнота

Заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» врач-диетолог Дарья Русакова объяснила «360», что у мужчин действительно может быть больше проблем с лишним весом, просто они реже обращаются к диетологам и сами не замечают свои проблемы.

Мужчины крайне редко считают, что они имеют лишний вес, поэтому не следят за здоровьем. Только в том случае хотят похудеть, когда их супруги приводят к диетологу. Мужчины меньше обращаются. Возможно, статистика связана с этим Дарья Русакова.

Определить излишнюю массу тела можно даже в домашних условиях. Нужно взять свой текущий вес и разделить его на рост, возведенный в квадрат. Если он выше 30 единиц, то у вас ожирение. Если от 18 до 25 — вес в норме. Если же цифра плавает между 25 и 30 — это избыточная масса тела. Это еще не ожирение, но и не норма.

Среди способов определить, есть ли лишний вес, значится измерение талии.

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Вероятно, у человека может быть висцеральный жир. Это жир в области живота. Его наличие не считается нормой, даже если вес тела в норме.

С висцеральным жиром [бороться можно] — нормализация питания и физической активности. Не придумали пока такого метода, который влияет только на снижение висцеральное внутреннего жира, будет снижаться общее количество жира в теле Дарья Русакова.

Русакова подтвердила, что во всем мире нарастает проблема ожирения. Современный человек потребляет много рафинированной пищи и кондитерских изделий, фастфуда и жиров, а также снижается физическая активность, ведь труд человека все больше становится автоматизированным. Причем усугубление проблемы ожирения и излишнего веса касается не только мужчин, но и женщин.

По словам Русаковой, в России лишний вес до недавнего времени не считался проблемой. Однако следует помнить, что все меняется, а полнота и ожирение ведут к сахарному диабету, нарушениям сердечно-сосудистой системы, ухудшению суставов, бесплодию и раку.

Алкоголь умножает вес

Врач-диетолог Марина Аплетаева в беседе с «360» связала статистику по мужчинам с тем, что именно они чаще злоупотребляют алкоголем. Речь не идет конкретно про алкоголиков, а просто про людей, пьющих много спиртного.

Алкоголь — это продукт высококалорийный, нарушающий углеводный обмен и нарушающий работу печени. Жировая дистрофия печени — это в том числе один из провоцирующих факторов развития ожирения Марина Аплетаева.

Повышенное число мужчин с лишним весом объясняется тем, что это люди стрессонеустойчивые, ведущие неправильный образ жизни. Помимо этого, роль в наборе веса играет современное качество продуктов.

Отказ от физической активности и потребление вредных продуктов приводят сначала к избыточной массе тела, а потом и к ожирению. По словам Аплетаевой, например, пиво провоцирует развитие ожирения. Также оно снижает активность тестостерона и нарушает функции половых гормонов.

Это не только человек плохой, что не может с собой сладить и наладить питание. Качество пищи влияет на развитие избыточного веса и ожирения впоследствии Марина Аплетаева.

Аплетаева согласилась, что проблема с ожирением будет развиваться. Однако есть молодежь, которая активно интересуется здоровым образом жизни, питанием, не злоупотребляет алкоголем. Люди старшего поколения пока до этого не дошли.