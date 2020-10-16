Около 50% мужчин в России имеют избыточную массу тела, среди женщин этот процент намного ниже — с такой проблемой сталкивается лишь треть из них. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В последние годы проблема стала актуальна и для детей. Попова поделилась данными педиатров, которые отмечают рост числа детей с лишним весом и сопутствующими заболеваниями.

«Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек — 14% и 5,6% соответственно», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто ранее рассказал, что риск тяжелого течения увеличился более чем в семь раз у пациентов с ожирением, и почти в девять раз выше риск летального исхода.