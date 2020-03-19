Мстил миру, а умер сам. Зараженный коронавирусом японец «вершил справедливость», гуляя по барам

История началась 4 марта. 57-летний мужчина из префектуры Гамагори сдал анализы на новый тип коронавируса, и они оказались положительными. В японских СМИ указывается, что он мог подхватить инфекцию от своих родителей, с которыми проживал. Их результаты на вирус оказались положительными.

Реакция мужчины была очень странной — он заявил семье, что не хочет сидеть дома и собирается «распространить вирус». При этом по всем вещательным каналам Японии населению советовали исключить контакты и оставаться дома, особенно если человек заражен. В ту же ночь мужчина пошел в бар, а после в филиппинский паб в Гамагори. Камеры первого заведения зафиксировали зараженного.

Японец никому не сообщил, что инфицирован, и пробыл в баре около четверти часа, после чего более 40 минут «зависал» в филиппинском пабе. Там он начал петь караоке, тесно контактировать с местной работницей, которая сидела рядом на диване.

Источник фото: kyodonews

После всего этого, видимо на выходе из заведения, зараженный сообщил одному из сотрудников заведения, что у него положительный результат на вирус.

Администрация паба не замедлила тут же обратиться в полицию и медицинский центр. На место приехали сотрудники полиции в специальном защитном снаряжении и начали выяснять, с кем успел пообщаться больной. Японца госпитализировали только 5 марта. Местные власти оправдывались тем, что не имели полномочий запрещать ему выходить из дома.

Заведение после продезинфицировали, но одна сотрудница все-таки заразилась, причем не та, с кем обнимался зараженный. 8 марта она почувствовала себя плохо — у нее поднялась температура и заболело горло. Полиция начала расследование на следующий день, так как владельцы вынуждены были закрыть свои заведения, они написали заявление на инфицированного мужчину.

Тем временем у того в больнице обнаружили гепатоцеллюлярный рак, который поражает печень. Также у пациента поднялись высокая температура и начались затруднения в дыхании. Он умер в медучреждении 19 марта.

Другой случай в Японии произошел в префектуре Гумма. Полиция арестовала мужчину, который сообщил пассажирам в поезде, что заражен коронавирусом. Из-за этого машинист вынужден был приостановил работу линии примерно на час. Оказалось, что мужчина был здоров и пьян.

Схожая ситуация была и в Китае, когда некоторое время назад камеры слежения фиксировали китайцев, которые специально заражали врачей и продукты в магазине. Психолог объяснил это реакция на злость, обиду и чувство несправедливости, которые испытывает зараженный.