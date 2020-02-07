Подхватившие вирус китайцы специально плюют на кнопки лифтов и товары в магазине. Психологи объяснили это

О том, что в Китае люди начали намеренно заражать других, рассказала изданию Daily Mail южноафриканская учительница Джессика Бейлинг. Из-за этого, по словам девушки, многие боятся выходить из домов, а иностранцы, запертые в Ухане, просят правительства своих государств эвакуировать их.

Слова Джессики Бейлинг подтверждаются видеозаписями в социальных сетях, где видно, как люди намазывают свою слюну на кнопки лифта, специально чихают на сотрудников больницы…

«Плюет на продукты потребления», — пишет Harry Chen PhD.

«Еще одно шокирующее доказательство того, что люди намеренно распространяют смертельный вирус. На этот раз похоже, что в больнице Китая», — говорится в посте.

«Намеренно зараженные салфетки! Смертельный контрреволюционный правый активизм, должно быть, агент ЦРУ», — пишет Chuna Nonghua News.

«Еще один пример опасного и тревожащего поведения: мужчина плюет на салфетку и трет ей кнопку лифта, чтобы заразить других коронавирусом, если он сам болен. Женщина пытается его остановить», — пишет пользователь Ghassan.

Но люди уже нашли способ избежать таких контактов, например, кнопки в лифтах стали нажимать не пальцами, а различными предметами, которые можно будет выкинуть после этого или дезинфицировать. В некоторых лифтах появились специальные панели с зубочистками, которыми можно воспользоваться для того, чтобы нажать на нужную кнопку.

«Коронавирус слишком опасен! Он распространяется по всему миру. Посмотрите, как китайцы пользуются лифтами», — говорится в посте.

«Вот так китайцы пользуются лифтами»,— говорится в публикации аккаунта Coronavirus Live Updates.

Возможной причиной такого поведения людей может быть так называемая болевая мотивация, рассказал «360» клинический психолог, писатель, ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс.

Находясь в состоянии горя, эти люди испытывают еще и обиду — на несправедливость, на весь мир… Эти люди, одержимые вопросом «почему я?», склонны к агрессии, деструктивному поведению к себе и обществу Михаил Хорс.

По его мнению, большая часть людей руководствуется именно болевой мотивацией, ведущей к необдуманным, иногда даже социально опасным поступкам. Но встречаются и те, кто в состоянии горя или стресса склонен, скорее, к совершению общественно полезных поступков, например, организации групп поддержки. Хорс особенно подчеркнул то, что подобное поведение характерно для любых заболеваний — от коронавируса до онкологии.

Другой причиной таких действий могло стать разбалансированное эмоциональное состояние заболевших, в котором у человека может деформироваться восприятие правильного и неправильного, так считает психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Зачастую люди считают несправедливым то, что с ними происходит, что они заболели, что другие их избегают, как с ними обращаются. Это вызывает злость и желание каким-то образом восстановить справедливость Павел Жавнеров психолог.

Психолог добавил, что люди, намеренно распространяющие вирус, могут считать, что все делают правильно, не воспринимать это как что-то плохое. «Они просто не могут правильно оценивать ситуацию из-за своих эмоций», — заключил Жавнеров.