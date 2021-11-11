Мошенники забрали у семьи миллион, собранный на лечение ребенка. Поймать их может только ФСБ

Московская семья лишилась 980 миллионов рублей, которые собирали на лечение и реабилитацию маленького сына с лейкозом. Средства хранили на счете в банке. Несколько дней назад маме мальчика позвонили телефонные аферисты и обманом получили доступ к счету. Полиция завела дело, но пока никакого результата нет. Эксперт по кибербезопасности назвал ряд практических мер, которые могут принять банки и операторы сотовой связи, чтобы обезопасить россиян от злоумышленников.

Звонок из «банка»

Пострадавшие от телефонных мошенников супруги Елена и Аркадий воспитывают двоих детей. Младшему четырехлетнему сыну врачи поставили диагноз лейкоз. Мальчик регулярно проходит химиотерапию и ему нужны дорогие лекарства.

Как рассказала «360» мама мальчика, на лечение ребенка старались зарабатывать своими силами, помогали родственники и друзья. В благотворительные фонды или за сбором средств они не обращались.

Семья недавно переехала в новую квартиру, чтобы быть ближе к больнице. Аркадий уехал в длительную командировку, а дети заболели пневмонией.

По словам Елены она сильно боялась за младшего сына, у которого и так достаточно тяжелое состояние. Она отметила, что сильно нервничала и переживала. Именно этот день телефонные аферисты выбрали для своего звонка.

«Мне позвонили и говорят: „На ваше имя кредит оформляется“. Я ответила, что ничего не делала. Собеседник ответил: „Значит это мошенники. Надо проверить ваши счета“. Я говорю, что у меня есть крупная сумма, у меня ребенок болен лейкозом, для него на лечение лежат деньги в „Хоум Кредит“», — рассказала Елена.

Она пояснила, что после этого ее переключили на якобы банковское отделение, где девушка заявила, что с ее счета списываются деньги. После этого она попросила продиктовать коды, которые придут на телефон. Елена особо отметила, что оператор просила не диктовать коды ей, а говорить только после звукового сигнала, что так, якобы, компьютер начнет работать.

В конце разговора пострадавшую попросили не распространяться о случившемся, чтобы не портить репутацию банка. Пообещали, что проведут проверку, а с ней свяжутся утром.

«Я про деньги даже не думала. Я одна на новом месте с детьми, которые болеют. Звонок был в среду, а позвонила я в банк только в понедельник. Там мне сказали, что денег на счету нет», — призналась девушка.

Она позвонила в полицию и банк, где написала заявления. Но, по ее словам, правоохранители просто попросили ее больше не доверять звонкам с незнакомых номеров, а в банке ответили, что таких случаев у них много.

Но если такое происходит, то неужели нельзя что-то придумать, чтобы не было таких случаев? Ведь оператор видел что идет списание, что идет хаотичное движение денег. Почему нельзя было позвонить? Елена Пострадавшая

По словам мужа пострадавшей Аркадия, в выписках из банка есть вся информация о владельцах счетов, куда перевели деньги, есть их фамилии и информация, с каких банкоматов шла обналичка. Но пока реальной помощи семья не дождалась. Семья поделилась с «360» данными из банковской выписки и скриншотами сообщений, которые приходили на телефон Елены. Имена из сообщений и документов совпадают. Судя по представленной информации, деньги перечисляли на счет в другом банке.

В банке «Хоум-кредит» на момент написания материала не ответили на запрос «360»

В пресс-службе Московской прокуратуры сообщили, что контролируют ход расследования уголовного дела о краже, совершенной с банковского счета, в крупном размере. В ведомстве отметили, что злоумышленники использовали одну из самых популярных схем по выманиванию кода безопасности, получив доступ к банковской карте пострадавшей матери ребенка с онкологическим заболеванием.

Необходимые меры

Банки не могут определить переводит деньги клиент добровольно или его развели мошенники. Для финансовой организации ситуация остается одной и той же. Тем более известны случаи, когда аферисты сами изображали пострадавших. Об этом «360» рассказал президент объединения IT-компаний Консорциум ИНФОРУС Игорь Масалович.

Он отметил, что признаки мошенничества банк определять не может, но должен проявлять большую осмотрительность. К примеру, заморозить транзакцию между банками на 72 часа. Этого достаточно, чтобы передать данные правоохранителям для проверки, если перевод денег вызывает подозрения.

«Если действие происходит в одном и том же банке, то перевод средств можно остановить на такой же срок и ждать. Если деньги обналичивают, то на банкомате есть камера. При входе в отделение тоже есть видеофиксация. То есть механизмы вычисления недобросовестных людей есть», — пояснил Игорь Масалович.

Эксперт отметил, что владельцу счета сразу после того, как он обнаружил списание денег со счета необходимо позвонить в банк, чтобы остановить транзакцию, а после в полицию, чтобы предоставить материалы. Это должно ускорить процесс. Но на сегодняшний день количество пострадавших от аферистов только увеличивается. По словам Игоря Михайловича способы, предотвратить подобные случаи есть.

Нужно поставить лимит на перечисление средств в другие банки. Чтобы после определенной суммы транзакцию проводили только при личном визите владельца счета в отделение. Второе, нужно принудительно ставить на гаджеты приложения, которые подсвечивает подозрительные телефонные номера. Сделали же предустановку российского программного обеспечения. Так и здесь, чтобы на половину экрана выводилось сообщение об опасности, как на пачках сигарет. Игорь Масалович президент объединения IT-компаний Консорциум ИНФОРУС

По словам эксперта, самой действенной мерой будет публичная поимка и наказание таких мошенников оперативниками МВД или ФСБ. После того, как злоумышленники поймут, что их методы раскрыли, а сами они попали в поле зрения силовиков, то такие число таких преступлений уменьшится.