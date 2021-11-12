Банк компенсирует россиянке украденные мошенниками деньги на лечение сына с лейкозом

Банк «Хоум Кредит» заявил что вернет деньги, которые телефонные мошенники похитили у семьи с онкобольным ребенком в Москве. Об этом «360» сообщили представители финансовой организации.

В банке отметили, что пострадавшая клиентка под воздействием преступников сама предоставила им все коды, а это означает, что вины компании в этом нет, поэтому она не несет ответственность за произошедшее. По закону в таком случае банки не обязаны компенсировать украденные мошенниками средства.

«Однако, видя, в какой сложной ситуации оказалась наша клиентка, мы решили оказать ей благотворительную помощь, оплатить лечение в размере украденной мошенниками суммы. Желаем сыну нашей клиентки скорейшего выздоровления», — сообщили в пресс-службе.

На фоне случившегося представители кредитной организации напомнили всем клиентам о том, что ко всем подобным звонкам нужно относиться с большой осторожностью и что настоящие банковские сотрудники никогда не просят у клиентов коды из СМС и push-уведомлений.

«Банк будет находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами по данному инциденту, предоставит им всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию», — добавили представители компании.

Они также выразили надежду, что в скором времени виновные будут найдены и понесут наказание за кражу денег у семьи.

Мать ребенка, у которой похитили деньги, подтвердила «360», что с ней уже связались сотрудники банка и сообщили о своем решении.

«Банк связывался со мной вчера поздно вечером и сегодня. Они рассматривают возможность компенсировать [похищенную сумму]. Для этого нужно открыть счет. Хотели по телефону открыть, но я все-таки решила, что сама приеду и лично открою. Хотят даже всю сумму нам компенсировать. Мне сразу стало легче. Это, конечно, большая радость для нас», — сказала она.

Пашкевич призналась, что не верила, что такое возможно. По ее словам, сегодня с ней также еще раз связались сотрудники полиции.

О похищении 980 тысяч рублей с накопительного счета мамы мальчика с лейкозом стало известно накануне. Эти средства семья собирала на лечение рака крови у своего сына. Мальчику четыре года.