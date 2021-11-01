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    01 ноября 2021, 22:56

    Московский регион утонул в молоке. Сильный туман пообещали до утра

    МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и области

    Анастасия Кукова

    До утра 2 ноября в Москве и Московской области ожидается туман с ограничением видимости до 200 метров. Водителям следует снизить скорость, избегать внезапных маневров и поворотов.

    Об этом говорится в заявлении МЧС Москвы.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 2 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», — сказано в сообщении.

    Эту информацию подтвердил столичный Дептранс.

    По некоторым данным, ночью ожидается снижение температуры до — 5 градусов.

    Пока столичные аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» продолжают работу в условиях тумана.

    Сообщения об отмене 30 рейсов не подтвердились.