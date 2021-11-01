Московский регион утонул в молоке. Сильный туман пообещали до утра

До утра 2 ноября в Москве и Московской области ожидается туман с ограничением видимости до 200 метров. Водителям следует снизить скорость, избегать внезапных маневров и поворотов.

Об этом говорится в заявлении МЧС Москвы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 2 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», — сказано в сообщении.

Эту информацию подтвердил столичный Дептранс.

По некоторым данным, ночью ожидается снижение температуры до — 5 градусов.

Пока столичные аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» продолжают работу в условиях тумана.

Сообщения об отмене 30 рейсов не подтвердились.