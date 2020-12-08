Мошенники подменяют номера и представляются банками. Эту проблему хотят решить, но бдительность терять не стоит

«Тинькофф», Сбербанк и ВТБ вместе с сотовыми операторами «большой четверки» разрабатывают решения по борьбе со звонками мошенников. В последнее время те подменяют номера телефонов и выдают себя за банковских сотрудников. Но стопроцентной защиты от телефонных мошенников это не даст. Больше того, работа таких систем может создать новые риски для простых россиян.

«Тинькофф» в сотрудничестве с «МегаФоном», МТС, Tele2 запустил собственный проект по борьбе с телефонными мошенниками, которые прикрываются номерами банков, чтобы обмануть людей. Эти сотовые операторы совместно с экосистемами банка дают возможность отслеживать, когда клиенту поступил звонок якобы с банковского номера, но на самом деле никто из сотрудников с человеком не связывался.

Впервые разрабатывали и тестировали такие системы в России еще в феврале 2020 года. Сейчас вслед за банком аналогичные программы готовят в «Сбере» и ВТБ. Причем первый уже подключил к работе Tele2 и «МегаФон», а МТС и «Билайн» пока только готовятся присоединиться.

Как работает подмена номеров?

Только за первое полугодие 2020-го Центробанк сообщил почти о 10 тысячах мошеннических телефонных номеров, которые пришлось блокировать. Это почти в четыре раза больше, чем за первое полугодие 2019-го. Подменой номеров пользовались порядка 80% телефонных мошенников. Только клиенты Сбербанка в этом году сообщили более чем о 3,4 миллиона мошеннических звонков якобы с банковских номеров.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков объяснил «360», что на самом деле система телефонии очень похожа на работу почты: человек самостоятельно пишет на конверте адрес получателя и адрес отправителя, а подлинность этих данных никем не проверяется.

«Фактически здесь концепция та же: телефон, с которого вам звонят, как и адрес отправителя, это не обязательно адрес, с которого было отправлено письмо, это просто адрес или номер, на который нужно, если мы захотим, ответить. Поэтому подменить номер, с которого звонят, для злоумышленника не представляет сложности», — уверен он.

При этом, отметил эксперт, люди привыкли доверять тому, что их телефоны сами определяют номер входящего звонка. Однако полагаться на это нельзя.

«У среднестатистического пользователя создалось впечатление, что идентификатор звонящего, то есть номер, — это надежная штука, потому что в 99% случаев, перезвонив, он действительно попадает туда, куда намеревался», — объяснил Гавриченков.

Как будет работать система банков?

По словам Артема Гавриченкова, у оператора есть возможность увидеть настоящий источник звонка, а не то, что звонящий указал как «адрес отправителя». Именно поэтому у новой системы есть шанс стать действенной. Для этого банку необходимо предоставить операторам данные о своих реальных номерах и источниках звонков (гейтах).

«Оператор может провести простую параллель: если звонок с таким идентификатором звонящего поступает не из конкретного гейта, значит, это не банк и нужно предпринимать какие-то действия. И кроме согласия банка здесь ничего не нужно», — отметил Гавриченков.

В такой ситуации клиенты банков, которые подключатся к системе, будут ограждены от существенной части мошеннических действий. Участники проекта при этом отмечают, что наиболее действенной система станет в том случае, если все сотовые операторы с банками будут работать вместе и создадут единую базу, по которой будет легко отслеживать номера.

Лучше искать мошенников

При этом эксперты отмечают, что такая система не панацея, полностью решить вопрос телефонного мошенничества под видом банковских сотрудников она не сможет. У этого, уверен Гавриченков, есть две главные причины.

«Есть звонки, которые производятся с обычных телефонов, без маскировки под банк, от них система не защитит. И есть банки, у которых сохранилось так называемое премиум-обслуживание, которое работает по принципам 90-х годов: за вами закрепляется выделенный менеджер, который вам дает свой личный номер телефона, а такие номера ни в какую базу попасть не могут», — объяснил он.

Член Высшего координационного совета Партии прямой демократии кандидат юридических наук Борис Чигидин уверен, что борьба с подменой номеров — лишь часть работы по противодействию телефонному мошенничеству, притом не самая большая.

«[Эта работа] обязана быть системной, то есть воздействовать на каждый элемент преступных схем. Лично мне наиболее существенным представляется вопрос адресной отработки каждого случая успешного вывода денег на конкретные банковские реквизиты», — объяснил он.

То есть в каждом случае, когда деньги клиента банка все же ушли на счет или электронный кошелек мошенников, ответственным инстанциям следует вычислить злоумышленника и привлечь его к ответственности.

«Для меня является большой загадкой, какие конкретно объективные причины мешают правоохранительным органам по каждому такому материалу устанавливать личность конкретного получателя для привлечения его к ответственности. Конечно, там могут быть подставные лица, но и в этом случае вопрос выяснения их заказчиков — дело не самой сложной техники», — заключил он.