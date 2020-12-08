Банки и операторы запустят сервисы для борьбы с подменой номеров мошенниками

«Одна из распространенных схем мошенничества — звонки с подменных банковских номеров. Во время таких вызовов платформа устанавливает, действительно ли вызов инициирован банком. Если подтверждение о подлинности не приходит, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет сообщение об этом в банк», — приводит РБК слова представителя Тинькофф Банка.

В Сбербанке и ВТБ рассказали, что будут действовать аналогичным способом. В проекте примут участие МТС, «МегаФон», Tele2 и «ВымпелКом». Руководитель управления противодействия мошенничеству Тинькофф Банка Алексей Бакланов подчеркнул, что протестированный сервис определяет характер мошеннического звонка в восьми из десяти случаев. Перед кредитной организацией стоит цель довести эффективность его работы до 100%.

Этот метод поможет бороться с последствиями телефонного мошенничества, однако не сможет искоренить причину. Базу номеров злоумышленников банки будут создавать сами.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что новая технология будет эффективно работать в комплексе мер по противодействию злоумышленникам, но глобально проблему не решит