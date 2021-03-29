Навигация возобновилась в Суэцком канале

Суда снова пошли по Суэцкому каналу после того, как застрявший контейнеровоз Ever Given сдвинулся с места. Об этом РИА «Новости» рассказал советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

«Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сообщил Мамиш.

Собеседник агентства добавил, что к случившемуся привела плохая погода, но ответственность лежит на капитане судна. По словам советника главы африканского государства, на разгрузку Суэцкого канала уйдет около четырех дней. Никакой диверсии на контейнеровозе не было. Власти Египта не собираются перестраивать канал, так как он полностью безопасен.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Более 400 грузовых судов собрались в очередь. Огромную пробку сняли на видео. Утром 29 марта Ever Given вернули на фарватер на 80%, но позже судно снова застряло из-за ветра.

Ранее директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин рассказал «360», что от пробки в Суэцком канале есть достаточно очевидные последствия, но ждать глобальных потерь, по его словам, не стоит. Ежедневные потери от блокировки канала оценили более чем в девять миллиардов долларов.