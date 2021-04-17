Рэперу Моргенштерну грозит ответственность за пропаганду наркотиков. Против музыканта возбудили административное дело. Процесс инициировал экс-депутат ЛДПР Дмитрий Носов, которого возмутили клипы певца «Розовое вино-2» и Family. Политик считает, что своими песнями Алишер Валеев (настоящее имя рэпера) уничтожает целое поколение и представляет угрозу национальной безопасности России. Защищать интересы музыканта будет звездный адвокат Сергей Жорин.

По данным источника ТАСС, дело против Моргенштерна возбуждено по части первой статьи 6.13 КоАП РФ «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств».

В своем Instagram Жорин опубликовал фото с Алишером, закидывающим ему в портфель «небольшой аванс». Никакими подробностями юрист не поделился. Только посоветовал всем брать пример с рэпера.

«Алишер — приличный человек. Вместо „здрасьте“ — сразу небольшой аванс. Разметка на полу указывает минимальный размер аванса (хозяйке на заметку)», — написал он.

Позже в комментарии изданию «Подъем» Жорин подтвердил, что против Валеева возбуждено дело о пропаганде наркотиков. Поводом послужили два видеоролика на YouTube. В рамках расследования назначена лингвистическая экспертиза. Адвокат отметил, что теперь и экспертам МВД, и суду предстоит очень детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна.

«В этой связи мы желаем приятного просмотра!» — добавил Жорин.

Кто стоит за Алишером

Инициатор судебного разбирательства с рэпером Дмитрий Носов в беседе с «360» заявил, что не писал обращений в полицию или прокуратуру с просьбой проверить творчество Валеева.

«Я обратился напрямую к президенту. Это обращение взорвало интернет. Этот исполнитель перешел границы», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас готовятся все материалы дела, будут проводиться экспертизы. Политик убежден, что суд примет решение в пользу наказания.

«Это будет сигнал другим исполнителям, что границы переходить нельзя», — добавил Носов.

По мнению экс-депутата, особенность Моргенштерна в том, что его слушают даже не 14-летние подростки, а семилетние дети. Поэтому он должен понимать, что несет ответственность.

«Надеюсь, что государственная машина сломает хребет этому ублюдку», — признался он.

Носов подчеркнул, что рэпера надо привлекать не к административной, а к уголовной ответственности за «растлевание России». Причем, по словам политика, важно понимать, что певец на самом деле просто марионетка.

«В него вкачивается огромное количество денег. Это угроза национальной безопасности. Уничтожение целого поколения. Надо выяснить, кто это делает, кто его финансирует. У него у самого никогда не было таких денег на раскрутку Instagram, на скупку YouTube. Это бизнес-проект. Сам Алишерка получает где-то пять процентов. Вот это интересно было бы узнать, кто стоит за Алишером», — заявил Носов.

По его мнению, людей, которые придумали Моргенштерна, нужно установить и привлечь к ответу.

Оштрафуют — заработает еще

Новый скандал вокруг Моргенштерна прокомментировала PR-менеджер медиахолдинга Divico Юлия Дорошок. По ее мнению, административное дело может даже сыграть в плюс музыканту с учетом его сценического образа.

«В целом Моргенштерн все время пользуется хайпом для продвижения своего персонажа на крупную аудиторию. Это поддержит его скандальный имидж. Даже если он и потеряет какие-то деньги, вряд ли они будут большими. Заработает еще», — заявила она.

Дорошок напомнила, как Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире с комиком Джо Роганом. После этого акции Tesla рухнули на 8%, но потом отыграли падение. В итоге изобретатель получил больше чем потерял.

«Но, вообще, наркотики — это не та история, на которой нужно делать хайп», — заключила она.

Просто рекламный ход

Тем временем сообщение о административном деле против Моргенштерна уже вызвало реакцию со стороны рекламодателей. В частности, от музыканта поспешил откреститься Альфа-Банк.

«Новость о том, что он наш сотрудник, — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником», — сказали представители организации в комментарии РБК.

При этом буквально месяц назад Альфа-Банк объявил, что рэпер стал директором по работе с молодежью.