Криминальный авторитет Григорий Карамалак сошел с трапа в Москве прямо в руки правоохранителей. Он сам опроверг свое задержание. Однако на его родине, в Молдавии, о нем все никак не могут забыть. Болгар — так его называют в преступном мире — подозревается в шпионажах и покушениях на убийство. Какие дела он вел?

Особенный человек

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в одном из московских аэропортов задержали Григория Карамалака. По данным СМИ, он находился в международном розыске по решению прокуратуры Молдавии. В его отношении возбуждено два уголовных дела по фактам шантажа и покушения на убийство в 2016-2017 годах. РЕН ТВ сообщил, что Карамалака поймали в аэропорту Домодедово.

При этом молдавские правоохранительные органы пока не получили от Москвы официального уведомления о задержании подозреваемого. Когда данные поступят, в Молдавии примут решение о дальнейших действиях.

По информации сайта «Аргументы недели», Карамалак опроверг информацию о своем задержании. По его мнению, это происки бизнес-конкурентов.

Агентство IPN связалось с молдавским Национальным бюро Интерпола и выяснило, что в России Карамалака не задерживали, а просто установили его местонахождение. Агентство уточнило, что его не могут арестовать и экстрадировать в Молдавию, потому что у Карамалака российское гражданство.

Взгляд в прошлое

Карамалак — мастер спорта по вольной борьбе, президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS. В определенных кругах его называют Болгаром. Власти Молдавии разыскивали его по линии Интерпола, где он долгие годы считался криминальным авторитетом.

Он обвиняется в создании преступного сообщества, совершившего на территории республики ряд тяжких преступлений. Среди них вымогательства, разбойные нападения, бандитизм и кражи в особо крупных размерах, напомнила «Газета.ru».

При этом в середине 90-х его «Бояна-групп» была одним из крупнейших поставщиков молдавских вин в Россию. Компания занималась и нефтепродуктами, а также имела свой банк. Оборот группы достигал 20 миллионов долларов. Это при общей доходной части бюджета Республики Молдова в 1998 году около 600 миллионов долларов, напомнил Forbes.

Но 7 апреля 1998 года в офисы «Бояна-групп» пришли люди в черных масках и камуфляже. Карамалака и нескольких его подчиненных арестовали.

По словам самого Карамалака, в 1996 году он поддержал на выборах политика Петра Лучинского, который стал президентом Молдавии. Спустя полгода один из сыновей президента, Сергей Лучинский, якобы потребовал отдать ему часть бизнеса Карамалака. Но, получив отказ, сын убедил отца-президента, что «Бояна-групп» — криминальная структура, деятельность которой нужно пресечь.

У молдавского политолога Игоря Боцана другая версия. Якобы после выборов Карамалак потребовал в ультимативной форме компенсировать расходы на кампанию Лучинского. Разгорелся конфликт, в результате чего Карамалак и часть его сотрудников оказались за решеткой. Было возбуждено 20 уголовных дел, передает Forbes, но ни одно из них не закончилось обвинительным заключением. Карамалака отпустили под подписку о невыезде. Он решил не испытывать судьбу и покинул Молдавию.

В поисках Болгара

Болгара искали с конца 90-х годов по подозрению в тяжких преступлениях, в том числе убийствах. В 2003 году его задержал украинский спецназ в аэропорту Борисполя. Тогда Украина и Молдавия договорились об экстрадиции, но за день до этого он был освобожден из-под стражи.

В начале 2004 года Болгара задержали в Москве в результате операции спецслужб. Тогда его хотели передать молдавским властям, но он попросил политического убежища в России, заявив, что боится преследования со стороны президента Молдавии. Спустя четыре года ему дали российское гражданство.

В 2013 году молдавская прокуратура распорядилась передать российской стороне уголовное дело против Карамалака. Сам он заявил, что в России дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Карамалак, по данным молдавской прокуратуры, является заказчиком покушения на бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка весной 2017 года. Плахотнюк покинул свой пост в июне 2019 года, а через месяц отказался от депутатского мандата. В октябре его объявили в международный розыск.

В октябре 2020 года СМИ сообщили, что МВД Молдавии получило запрос от адвоката Карамалака Алексея Фрунзе. В обращении защитник просил прекратить международный розыск его клиента, потому что уголовно дело закрыли.

Все обвинения в свой адрес Карамалак считает проявлениями неприязни со стороны властей республики. С середины 2000-х он живет в Москве и периодически дает интервью российским СМИ как представитель молдавского бизнеса.