СМИ: криминального авторитета по кличке Болгар поймали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово задержали криминального лидера из Молдавии Григория Карамалака по кличке Болгар. Его обвиняют в шпионажах и покушениях на убийство.

«Григорий Карамалак задержан после прилета в один из столичных аэропортов», — рассказал источник ТАСС.

По данным телеканала РЕН ТВ, задержание проходило в столичном аэропорту Домодедово. Криминальный авторитет находился в международном розыске, о чем стало известно из молдавских СМИ. Данное решение было принято молдавской прокуратурой.

Задержанного обвиняют в шпионаже, ему также вменяют несколько эпизодов покушения на убийство, произошедших в 2016-2017 годах.